教學新常態︱美國轉型online School網課內完成功課 家長：下線真正「放學」休息

美國當局預計疫情至明年中始緩和，可見將來未必全面恢復面授課堂。居美港媽Angela的女兒Valerie所屬學校自8月中復課，已採納專為在家自學而設的網校Laurel Springs的全日學習模式：早上8時半上學，每堂45分鐘，當中有15分鐘休息；並穿插不同時段的分組活動，學生可進入「虛擬房間」與老師單獨討論，或按程度分組學習，像資優學生有閱讀小組。「全日8時半至3時半包括特別課堂，像美術、體育、音樂、西班牙語等，都用同一個Zoom log-on，小朋友處理游刃有餘；老師很耐心教學生怎交功課、使用各個App和網站，着同學盡量不要麻煩家長。」

記者 羅惠儀

教師網授課技巧改進不少，亦是網校成功的地方。Angela說：「只要班主任見學生的屁股坐不住時，便播放GoNoodle（網站內有不少讓兒童郁動及靜觀的短片）讓大家動一下。」由於學生已整天對着電腦屏幕，大部份功課已於網授課內完成，真正「放學」休息：「現在反而聽不到有家長要求想in-person（面授）。早前學校給家長們發了survey（問卷），結果43%反對學校向縣政府申請『半in-person』上課。」所謂「半in-person」，即每班分上、下午班，各半天回校上堂，另外半天則在家做功課和上特別科目的網堂；學校便趁午休消毒校園。「加州能否復課、堂食等是根據每個縣的疫情數字，我們的縣除非獲豁免，否則暫時不能in-person上課。」

至本周一，Valerie終回校復課半天，下午則維持術科網授。Angela指，學校的消毒、口罩、社交距離等安排必須符合官方要求。至於全天還是半天上課，則視乎個別學校的情況；當地學校將同班同學視為一個群組（cohort），小息只能與相同群組的同學在操場指定範圍活動。「若有同學中招，應該只有那位同學的cohort需要隔離。學校基本上的設計是不會出現兩個cohort在校遇上。」

由於要求非常嚴格，當地大部份公立學校根本做不到，因而繼續網授課。Angela說：「凡有病徵，包括發燒、鼻涕、咳嗽、頭痛等等，必須不用任何藥物之下，沒有任何症狀72小時才可回校，是你咳嗽，不吃咳藥不咳，待72小時也不咳，才可以回校。」她不諱言，美國的防疫措施，較香港嚴謹：「有時候聽到『美國人不注重（防疫）』真的有點啞子吃黃蓮。」

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