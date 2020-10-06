港珠澳大橋︱通車兩年車流量從未達標 收益僅及開支4.3%如無低深潭

耗資逾千億元興建的港珠澳大橋2018年10月通車至今，車流、人流量一直遠低預期，兩年以來，日均車流量約為286至4,792架次，從未能達到預測的最低目標。以車流量及車輛類別數據推算，扣除內地2月中至5月初實施免收橋費的政策，過去一年橋費收益只有約9,560萬元的人民幣，即1.1億港元，但每年總營運開支卻高達22億元人民幣，即收入僅及開支4.3%。大橋連續兩年入不敷支，回本無期，大白象工程遺禍深遠。

記者 李思潁

本月24日是港珠澳大橋通車兩周年，兩年前國家主席習近平主持開幕禮時，與特首林鄭月娥並肩而行的畫面歷歷在目。根據港珠澳大橋管理局的資料顯示，去年10月1日至今年9月30日，大橋日均車流量介乎286至4,030架次。

武漢肺炎疫情1月於香港爆發，2月實施檢疫令後，車流量開始減少，最低為4月及5月，每日平均車流量僅錄得286架次。不過，疫情前，去年10至12月日均車流量只得3,723至4,030架次，如以2019全年比較，只是剛好高出1月份的日均車流量。

通車兩年 日均車流量從未達預期最低目標

人流方面，去年10月至今年9月，平均每日人流量介乎81至44,856人次，4月更錄得日均約81人次的最低人流量。疫情爆發前，去年10至12月的日均人次只有約38,228至44,856人次，與去年全年比較，僅高出9月的日均人流量，兩項數據均顯示即使沒有疫情，大橋人流及車流量亦持續減少。

政府2008年就興建大橋的可行性研究報告預計，大橋通車初期的人流每日為55,850至69,200人次，日均車流量可達9,200至14,000架次。據大橋管理局數據顯示，通車兩年來，日均車流量約為286至4,792架次，從未能達到預期的最低目標，即使以最高4,792架次計算，只及最低估算約52%。至於人流量，過去兩年日均人流量介乎約81至74,227人次，去年8月至今亦未能達到最低估算的日均人次。

大橋入不敷支 三地從未交代融資方案

大橋管理局於2017年曾披露大橋主橋每年營運需約22億元人民幣，包括員工薪酬3,718萬元、日常維護費2.15億元、財務費用9.3億元及9.2億元的橋隧資產折舊額等。內地早前因疫情，為方便各地運輸，2月中開始實施免收各種車輛過橋費政策，直至5月初才完結。若以車輛類別及車流量推算，估計上述期間少收逾1,200萬，即去年10月至今年9月，橋費收入只有約9,560萬元人民幣，即1.1億港元，僅及一年營運開支的4.3%，橋費收入只足夠支付員工薪酬。

自通車以來，車流量一直偏低，橋費屬大橋主要收入來源，而兩年以來顯然入不敷支。按香港、澳門及廣東省政府2010年簽訂的協議，列明當項目收入不足以償還貸款、利息和支付營運開支時，依內地法律向三地金融機構借貸，並按協議調整橋費標準等融資方式解決，惟三地從未有交代相關情況的融資方案。

憂深中通道通車分薄大橋車流量

立法會議員公民黨譚文豪表示，數據再次印證大橋是大白象工程，目的主要為了取悅中央，估計大橋會繼續蝕錢，「就算冇疫情，佢個（使用）量都係非常細」。他指出，政府興建多個大白象工程，難免增加財政負擔，「回唔到本都已經係最好結果，最大件事仲要年年蝕大錢。」

另一立法會議員民主黨林卓廷表示，早已預計大橋難以有效益，擔心與大橋相距僅38公里的深中通道通車後，再分薄現時大橋的車流量，「一早都話大白象（工程），需求係好疲弱，我唔覺得疫情好咗，可以達到最低估算。」他指，大橋收益明顯不能應付營運支岀，或最終政府須注資，直言：「洗濕咗個頭，唔通炸咗佢（大橋）咩。」

港府拒披露大橋收支資料

運輸署回覆指，大橋主橋位於內地水域，橋費收入並非由香港政府收取，而根據屬地原則及三地協議，不宜單方面披露有關大橋收入及開支的資料。

署方指，今年起因疫情，實施壓縮跨境人流措施，因而令各跨境口岸的人車流量減少，三地政府會留意大橋的營運情況，因應各自口岸及連接路的承受能力，探討改善方案和推出新的跨境交通措施，以善用大橋。

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