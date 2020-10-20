號召圍新屋嶺 「金正恩」罪成

【本報訊】網名「金正恩」的地盤工於去年9月在社交媒體fb發文，稱「全民包圍新屋嶺」及「救出義士」等，一個月後被捕，被控煽惑他人參與非法集結等罪，他否認控罪受審。裁判官黃雅恩昨裁決時，不接納辯方指，號召「全民包圍」「救出義士」，目的是希望引起更多關注，令被扣押人士獲律師支援取得保釋，直指被告號召的行動，必牽涉暴力，毫無疑問其意圖是煽惑他人作出擾亂秩序行為，裁定被告罪成，還柙候判。

官轟不負責任 還柙候判

被告潘榕偉（38歲），控罪指他於去年9⽉19日至21⽇間，煽惑身份不詳的⼈在新屋嶺外參與非法集結，另一項煽惑他⼈參與未經批准集結罪則屬交替控罪。黃官先索閱社會服務令報告，還柙至下月3日判刑。

黃官指出，不接納控方指，被告曾將帖文下對被告提出質疑的回應刪除，目的是營造全民支持包圍新屋嶺行為，認為沒有證據可證明此點；但是指被告在庭上多番修改答覆控方盤問的答案，藉以減輕罪責。

被告自辯時承認不信新屋嶺有強姦和性侵事件屬實，卻發文虛構有「警員朋友爆料」，向警方作嚴重指控，黃官批評他是個不負責任的網絡使用者。

辯方求情指被告案發後失業近八個月，間中做沖曬散工，近月才找到老本行地盤工作，但要打散工，家有年老體弱多病雙親要照顧。事件已為被告帶來教訓，明白網上留言要謹慎三思，事後已再無上網發文，望獲輕判。

案件編號：WKCC3932/19