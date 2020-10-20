陳浩天被指襲警 辯方反對專家證人憑耳邊黑點認人

前香港民族黨召集人陳浩天被指去年「光復上水」遊行時拍打警員頭盔，被控襲警及參與非法集結兩罪，案件今在西九龍裁判法院續審。辯方表明爭議身份辯認問題，負責對比新聞片中人物及陳浩天照片的法證化驗師指，比較新聞片中的人物與陳浩天，右耳附近均有一粒黑點，且黑點位置相似。辯方稱「黑點」不如指紋般獨特，法庭不能依賴「黑點」作生物特徵、從而將犯案人與被告扣上關連，要求裁判官剔除專家證人這部份的結論。

惟裁判官王詩麗今午裁定接納專家證人的證供，並裁定案件表證成立。被告陳浩天（30歲）選擇不作供，亦不傳召辯方證人。案件將於本周四結案陳詞。

陳浩天被控去年7月13⽇在上⽔新運路和智昌路交界參與非法集結，並且襲擊警署警長陳國深。政府化驗所法證事務部的化驗師陶志恆博士今作供，透露他曾接受美國專家就人物比對的培訓，至今曾撰寫約50份關於對比人物報告，但今次是陶首次就對比人物上庭作供。

專家第一份報告結論較保守

陶供稱，警方去年將一些案發時的新聞片段、被告的其他影片、被捕後硬照，以及警方提供的一副眼鏡證物給他作對比。他稱片段清晰度適合作對比，經對比後發現影片中目標人物的眼鏡，與眼鏡證物有相似的地方，包括耳托部份為深色，眼鏡框有圓點、以及鼻托為透明等。

另外，新聞影片及被告硬照中，顯示兩者的右邊耳珠附近有一黑點。由於他在不同片段中均看到該人有此黑點，故排除是錄像瑕疵。報告分析結果顯示，片段中的目標人物所戴的眼鏡可能是證物眼鏡，但亦不排除是同款眼鏡；而片段中的目標人物耳珠附近的黑點，與被告身上黑點位置相似。

在辯方盤問下，陶指上述是他撰寫第二份報告的結論，而第一份報告的結論則為「不能排除片段目標人士是被告的可能性」。陶解釋，撰寫第一份報告時已有考慮過兩者面上均有黑點，但該份報告是初步結論，屬較保守的結論。他觀乎所有證據，審視其他片段後，亦發現有此黑點存在，故認為第二份報告所指的右耳黑點比第一份報告有更高的證據價值。

沒探究片中人是否被告

辯方質疑，公認可作辨認的人體特徵如指模，有著其獨特性，但陶不能說出該「黑點」是痣、墨還以胎印，亦講不出顏色。陶同意，但強調他的工作只是指出相同及不同的地方，讓法庭作出判決。辯方問陶，是否認為片中目標人士就是被告，陶稱沒有探究兩者的關連。

辯方陳詞指，證人並沒有接受過認人培訓，「佢都自認唔係專家」，認為法庭不能依賴「黑點」作生物特徵，以作為與被告的關連，要求裁判官將專家證人這部份的結論剔除。裁判官王詩麗今午裁定接納專家證人的證供，並裁定案件表證成立。

受襲警署警長陳國深昨供稱，當日撤退期間被人從後打頭盔，回頭看見一名「白淨男」縮手並後退，消失在傘陣間。主控庭上播放影片，顯示四名警員正在褪後時，有一名男子在後面跟隨，大批傳媒及示威者在旁，示威者高呼口號。片段拍攝到該名男子曾伸手向前，但接觸到甚麼則因鏡頭被人擋住而無法看清。其中一名警員隨即轉身用警棍指向人群，引起示威者起哄及混亂。

【案件編號：WKCC1750/20】

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