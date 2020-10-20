721元朗恐襲再多一白衣人擬認暴動罪 串謀蓄意傷人罪存檔不起訴

721元朗襲擊案事發逾一年，八名白衣人被控暴動等罪，當中「飛天南」等六人早前表明不認罪，一人表明會認罪。案件今在區域法院再訊時，再多一名被告透露將承認一項暴動罪，還柙至明年2月22日答辯。

報稱汽車銷售經理、外號「肥林」的被告林啟明（43 歲）今透露將會承認一項暴動罪。他另被控的串謀蓄意傷人罪則會留在法庭存檔，毌須答辯。辯方沒有保釋申請，被告須繼續還柙。

法官高勁修將案件押後至明年2月22日，屆時林啟明與同樣打算承認暴動罪的售貨員「懵良」林觀良（48歲），將會與同案其他不認罪被告一同答辯。

案件早前提訊時，六名被告包括綽號「飛天南」的吳偉南（57 歲）、「西鐵燒烤樂園」東主鄧懷琛（61歲）、商人王志榮（55歲）、電纜技工黃英傑（48 歲) 、報稱無業的鄧英斌（61 歲）及機械技工蔡立基（40 歲）表明不會承認暴動及串謀蓄意傷人兩罪。案件已排期至明年2月22日開審，預計審期為25天。

【案件編號：DCCC888/19、11/20、734/20】

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