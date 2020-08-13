教學新常態︱德萃引入Online School 教局：學校應彈性處理告假 容許疫情下在家學習

外國在家自學（homeschooling）學童，不少透過線上學習補足學術知識，線上學校（Online School）是其中一項熱門選擇，學生能按興趣、能力調整步伐上課。德萃幼稚園及德萃小學總校長朱子穎趁疫情引入Online School概念，與實體學校互不取替，反而兼容並蓄，成為教學新常態。

記者 羅惠儀 攝影 梁志永

朱子穎指，線上學校可創造新價值，在疫情下發揮學校功能，「怎樣令Online School傳授知識方面做得更好？怎樣可培養態度，以及保持與同學的交流？若果做得好，不單是疫情下的選擇，（更）像其他國家的homeschool，選擇當區任何課程一樣。」

6月復課時，他曾向教育局查詢，若有家長因疫情未穩定拒絕復課，該如何處理缺課問題。他引述當局覆稱在線上課也適用：「我覺得是出口。」

線上學校有規矩有規劃

德萃Online School強調「知識、技能、態度、社交」，較普遍網上學習更有規劃，傳授知識與技能以外，亦兼顧建立學習態度，維持社交功能：例如透過直播教學軟件另開群組的功能，幼稚園師生比例可降至一對四，甚至有單獨「會面」、授課環節，基本上已增加師生交流互動。

小學組網校的時間表乃早上8時半至下午3時半，學生可隨時透過文字或錄音發問，老師會在「空堂」解答。「當堂建議教學時間是廿分鐘；抽出10分鐘是發問、『轉堂』準備。」

朱子穎強調，學生在線上學校同樣有身份，不能匿名或隱藏身份，令學生明白網絡同樣有規矩，為網上言行負責。

疫情不穩，朱子穎預視將來或動輒停課，該校同時在手冊貼上Online School時間表，老師須準備線上、線下課堂：「未來世界只有更多變化，重點是，我們怎樣適應得到。」

實體與虛擬界線漸模糊

外國不少在家自學學童採用Khan academy、Laurel Springs等線上學校系統，按能力、興趣選取科目組合。本地在家自學孩子將來可有空間「入讀」線上學校？而停課期間，確實有不少他校學生「插班」。朱子穎說：「面試時，我真的問這類學生，尚未正式復課，現在來我們學校卻有點匪夷所思，只是提供網課也來插班？原來對方曾觀看我們學生的課……意識形態確是有改變，當籬笆（在家自學與學校）已模糊，我覺得社會上不同持份者，包括家長、當局（可）探究一下實體與虛擬學習分別在哪裏？」

網課無遠弗屆，他有學生不在香港，完全沒有時差障礙，仍能如常交功課：「這種新常態，最後可否發展成兩者mixed mode（混合實體與虛擬）？」他強調，只有德萃的日校學生才能上該校的線上學校。

教育局：容許在家自習學校教材

第四波疫情來勢洶洶，若學校尚未停課，但家長選擇在家使用學校的遙距教學，是否視為「缺課」？教育局向《蘋果》覆稱，學校須在學生連續缺課的第七天，向教育局申報有關個案；不過，現時跨境學生及非華語學生暫時未能回港上課，學校本學年點算實際在學人數時，只要學生有參與網上學習或進行遙距學習活動，亦會「點算為在學學生」。

若家長對面授課堂有所顧慮，局方指「可考慮讓子女留在家中學習；而學校應彈性地處理學生告假事宜」。局方形容「疫情未來極可能反覆」，家校均要為學習「新常態」做好準備，「隨時靈活採取不同學習模式，讓學生持續學習」。

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