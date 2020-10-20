總警司作供避稱「記者」

【本報訊】港大畢業生去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中涉襲三警，包括咬斷警長手指，他否認蓄意傷人等罪昨續審。時任高級警司梁子健供稱，當日被告用長傘施襲，致其右手無名指骨折。其間梁被拍到制服被告時，將警棍架在對方膊頭近頸處，但他稱當時沒刻意用力施壓。梁又稱，得知同僚手指被咬斷時「反應好難過」。

事後才知同袍斷指

現升任總警司的梁子健作供時，庭上三度用「穿着黃色反光衣、手持攝錄器材人士」，避用「記者」一詞。他指當晚有數十人包圍警員，當中包括「穿着黃背心、手持攝錄器材」及「穿着紅色反光衣」人士，另有身穿深色衣物人士向警方投擲硬物。

當梁嘗試營救同僚時，被告杜啟華（24歲）突然持長傘衝前，用傘敲擊其頭部，並推他落地，繼續施襲。他舉手擋格時，右手被打兩至三下，其中一下擊中無名指前端，令他痛得猶如遇鎚擊。其後他起身追捕，追捕期間，偵緝警長梁啟業等人加入，但被告的掙扎力度很大。梁被拍到制服被告時，將警棍架在對方膊頭近頸處，法官陳仲衡稱片中可見壓在被告頸上的似是梁的手而非警棍；梁同意。

其間梁啟業大喊：「放開，咬住我！」起初他不知發生何事，後來才知梁啟業手指被咬斷。梁子健自言起初沒留意個人傷勢，撤離後才發覺手指疼痛及腫脹。他稱現時右手無名指的屈曲程度比以前差，觸碰指尖時有少許麻痹。

梁子健又供稱，他倒地前扭斷被告所持長傘的柄，但其間沒感到痛楚。辯方指被告揮動長傘時，並沒擊中其右手，但梁堅稱長傘碰到其手指，只是鏡頭沒拍攝到。

被告被控當日在上址擾亂公眾秩序、蓄意傷害梁啟業、襲擊警員葉卓軒，及對梁子健加以嚴重傷害。審訊今續。

案件編號：DCCC788/19