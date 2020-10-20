匡智松嶺第二校宿舍爆多宗學童遭員工虐待 教局稱沒收到投訴

嚴重智障兒童學校匡智松嶺第二校的宿舍爆出多宗員工虐待學童醜聞，報道指有學生遭職員以門多次夾手致骨折，亦有學童長期被約束工具綁在椅子上、或被鎖在細小房間內，更有學生被餵食時鯁喉，送院後腦幹死亡，留院至今。教育局稱沒有收到涉事投訴，正與學校了解詳情，嚴肅跟進事件。

據《香港01》報道，住在匡智會松嶺二校宿舍的16歲學童文仔（化名），其母於去年3月底收到校方通知，指文仔因與職員拉扯致指甲受傷，惟其後再收到校方來電，指文仔要入院就診，又改口稱受傷原因是文仔拍到床框。醫生發現文仔手指骨折，要在手指頭內鑲插鋼釘助康復，認為情況有可疑，其母於是報警。

警方指案件證據不足終止調查

警方翻看閉路電視錄影後指，文仔應是被門夾到手而受傷，文仔媽媽遂向校方要求翻看錄影。《香港01》公開有關閉路電視錄影，可見職員嘗試將文仔推入房間，惟文仔嘗試捉住職員的手，職員仍然至少4次關門，夾到文仔的手，其間尖叫哭喊聲不絕。文仔媽媽至今年5月收到警方通知，指案件證據不足，終止調查。

該報道又引述該宿舍前職員指，有學童長期被關在細小房間或被綁在椅上，但嚴重智障學童多不懂說話表達，即使家長探訪亦有口難言。

有前職員指，前年當時19歲的學童樂樂（化名）被綁在「特別椅」上，又被戴上手紮、頭盔和腰封，更被戴上內有一個籃球的背包。當晚樂樂家人剛到宿舍探訪，社工便如「走鬼」般脫下所有約束物。當晚凌晨樂樂因嘔吐而被送院，惟翌日又再度被束縛，前職員見其有大片瘀傷決定報警，惟警方到場調查後認為證據不足，事件不了了之。

有學童被餵食時鯁喉致腦幹死亡

另外，該報道指2017年8月一名當時8歲的學童康仔（化名）被餵食時鯁喉至面色變黑，最終腦死亡要住院至今。據前職員透露，康仔不能自行進食，每天均需要人餵食，事發當天他被餵食時鯁喉，惟職員未有及時發現，至有人留意到他時，康仔已面色發紫黑，頭部垂下至胸前，送院後一星期被確認腦幹死亡，一直住院至今。

教育局：嚴肅跟進事件

據教育局指引，約束或隔離學生的時間必須短暫，程度亦須適當，並須確保方法不會對學生身心造成傷害，當學生開始平靜須盡快移除或停止，事後亦應作書面紀錄。指引又指，若情況許可，學校在使用約束或隔離前應先通知家長，若情況緊急未及聯絡，亦應在使用約束或隔離後立即通知家長。

教育局發言人回覆稱，正與學校了解詳情，嚴肅跟進事件，該校另曾就兩宗學生意外事故呈報教育局。又稱當學生出現嚴重情緒行為問題，基於保障學生或其他人安全，「使用約束或隔離是可理解的緊急應變措施」。

發言人指，學校應參考教育局指引，與校內人員和精神科醫生等相討使用約束帶、約束衣、寧緒椅、寧緒室等的方法，並應將做法記錄在學生的檔案中，並向家長講解和徵求家長的同意。

本報已向匡智會查詢，正等候回覆。

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