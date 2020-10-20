聖誕和你shop被捕 兩男投訴遭警威迫利誘錄口供

市民去年聖誕假期連日發起「和你shop」活動，數十名示威者於聖誕節傍晚在沙田新城市廣場內造訪被指是「藍店」的餐廳「撳飛」，又倒瀉店內調味料，其後多人被捕。其中三人今就襲警及參與非法集結罪名受審。辯方要求剔除案中兩被告的警誡錄影會面內容，指有警員曾對被告稱「唔好聽埋網上邊教你哋冇嘢講，只會害X死你哋㗎咋」，又指當有被捕人士不回答警員問題時即遭掌摑，警員更恐嚇謂：「你要威，我今晚拉你入房除晒你啲衫打你，同你慢慢玩都仲得！」

三名被告依次為公關人員邱文傑（27歲）、16歲麥姓學生及原永滔（20歲），邱、麥兩人各否認一項襲警罪，原則否認當日在新城市廣場內翡翠拉麵小籠包餐廳參與非法集結。

防暴警向被告稱：你好X型呀！打X我阿sir

辯方今反對將邱原兩人的警誡會面紀錄呈堂，指有關紀錄是被告在警方誘使及威嚇下錄取。邱曾要求在律師陪同下錄取口供，但不獲警方理會，且警方沒有提供足夠及合理的私隱，違反《疑犯及錄取口供的規則及指示》。

代表邱的大律師指出，邱當日在新城市廣場已受到不人道對待，當時突然遭防暴警制服及摔於地上，有防暴警向他噴胡椒噴霧，女友亦遭按在地上，邱當時已很驚恐。另有防暴警對他說：「你好X型呀！打X我阿sir，好威呀你！返去睇你有幾X威！」

邱在警署被帶到一間大房，房間由屏風分隔，沒有隔音效果，他與數名被捕人士坐在房內。有警長對其他被捕人士說：「你哋冇人搵律師架啦，搵律師要畀好多錢㗎，見一見又要畀8,000至12,000㗎，到時保釋金又會貴咗㗎。」

邱亦聽到有警員在屏風後對其他被捕人士大聲說：「邊X個冇嘢講，呢X個冇嘢講，呢個啊。」「我忍咗你好X耐啦，駛唔駛咁X串？」「串吖嗱？你係要玩，我拉你入房除X晒你啲衫慢慢玩都仲得啊！」邱聽到後，擔心若不合作會受到同樣對待。

邱又指有警長說：「我同你哋講，唔好聽埋網上邊教你哋冇嘢講，只會害X死你哋㗎咋。」辯方指邱在沒私隱下進行錄影會面，且被警員誘使，有警員謂：「你唔好X講大話，有片睇到你推佢，你係單手定係雙手推佢，你諗清楚呀！」辯方指出，事實上律師在邱錄取會面紀錄前已抵達警署，但一直未獲安排接見。

被告擔心行使緘默權後遭暴力對待

原姓被告的代表大狀亦指，警署內有警員對原說：「你唔駛要律師㗎啦？」警員又謂：「唔駛搵啦，你有排等，不如快快趣錄完佢，無謂咁麻煩。」「唔駛驚，你有啲冇嘢講，有啲講就得，唔好全部都冇嘢講就得。」

辯方又指，房內有被捕人士回答警員不知道或保持沉默，即遭警員掌摑。警員更威脅稱：「你要威，我今晚拉你入房除晒你衫打你，同你慢慢玩都仲得。」原擔心行使緘默權後會遭暴力對待，為保人身安全，故順應警方要求，在不情願下作供。

警長蔡永德今出庭作供，他於事發時駐守新界南機動部隊。當日他身穿防暴裝，奉命封鎖連接希爾頓中心與新城市廣場的天橋。由於指示稱有黑衣人在新城市廣場的翡翠拉麵小籠包進行破壞，於是他與同袍進入廣場三樓。

當時他聽到有人聚集叫囂，大叫「有狗」及「死黑警」。他打算沿扶手電梯往樓下，卻突感有人從後推他的背部，他向前傾了一下，隨即轉身望見邱及一名女子，同袍指是邱推他；邱一度掙扎，最終他在同袍協助下制服邱。

辯方盤問警長稱，警長只因聽到有人辱罵警方，故在「拉咗先算」的想法下轉身捉邱，並誣告邱推他。警長不同意。聆訊下午繼續。

【案件編號：STCC1154/20】

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