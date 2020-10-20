教師被釘牌︱蔡若蓮批教師無道 稱向學生宣揚政治立場等同「騎劫」教局定必採取行動

教育局清算打壓教師不遺餘力，教育局副局長蔡若蓮今日（20日）撰文，指若教師「無道」，便失去受人尊敬的條件，「咒罵別人不一定違法，但絕對不合乎師道」，又指以「不恰當教材」向學生宣揚個人政治立場，是「騎劫」校本專業機制，聲稱教育局會按嚴格程序處理投訴。

教育界立法會議員葉建源批評，教育局黑箱作業處理投訴，沒有聆訊亦沒有教師和社會人士參與，公布的取消教師註冊的理據單薄，根本難以服眾，亦對教師非常不公道。

借《禮記》、韓愈《師說》指摘教師表裏不一

教育局副局長蔡若蓮以「薪火相傳 肩負道義」為題發表網誌，引述韓愈《師說》的「道之所存，師之所存也」、《禮記》的「師嚴然後道尊」等古文，指若教師無道，便失去受人尊敬的條件，又指在現今社會咒罵別人不一定違法，「但絕對不合乎師道」。蔡又指，若教師在學生面前「滿口仁義道德」，私下生活卻「對人充滿仇恨歧視」，會影響教學。

早前九龍塘宣道小學一名教師被教育局指教案「有計劃播獨」而釘牌。蔡若蓮稱任何以「不恰當教材」向學生宣揚個人政治立場，甚至「傳遞不正確的信息或偏頗的觀點」錯誤引導學生，是「騎劫」了校本專業機制，絕對不能接受，教育局會對不符要求的教師採取行動，例如譴責、勸喻、警告、甚至取消註冊。

葉建源指教師私人空間發表意見同遭處分

就教育局處理投訴機制，蔡若蓮聲稱為保障被投訴教師有充分的申述及自辯機會，教育局有既定的機制和程序處理投訴，包括要求有關學校進行調查、讓涉事教師口頭解釋或書面申述，或因應需要面見其他人士和檢查文件等，聲稱處理是「基於專業精神，以實證為本」。

教育界立法會議員葉建源批評，教育局處理投訴的程序過於簡單，並無聆訊亦無教師以至社會人士參與，只有教育局一手包辦黑箱作業，得出的理據亦單薄無力，難以服眾，對教師非常不公道。

葉表示，教師確實不應將自己的政治觀念灌輸給學生，但九龍塘宣道小學教師的個案明顯並非「有計劃播獨」，不少被處分教師個案，亦只涉及於私人空間發表對社會事件意見，屬於其工餘的言論自由，而非其師德的問題，教育局的調查結果大家不會認同。

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