武漢肺炎︱私家醫生指曾寫轉介信籲染疫女文員到公院檢測 斥防護中心錯誤指控

本港今日（20日）新增一宗源頭不明個案，為一名32歲女患者，她上周五發冷發熱，前日（18日）到筲箕灣愛蝶灣商場求醫兒科專科醫生鍾緯略。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，該病人CT值達23，即病毒量高，醫生當時評估病人病徵不似武漢肺炎，但若病人擔心可自行作檢測，病人最終自行到油麻地臨時檢測中心取樣，及後確診。

張竹君：即時可留下樣本送去收集點最好

張竹君今日在疫情記者會指出，私家醫生當時認為該名患者並非患上武肺，屬醫生的臨床決定，無法知道當時的情況，故不作評論。

張表示，要求病人檢測與否需按照臨床的情況，但即時可留下樣本送去收集點當然最好。有關強制檢測的法律條文，張指仍需再作討論，目前未有詳情。

張又指任何醫生都可參與檢測計劃，不需特別報名。而衞生署亦會向有關醫生再了解詳情，再去決定是否需要接受測試。

私家醫生：防護中心兩度來電 惟拒留下聯絡電話

鍾醫生接受《蘋果》查詢時解釋，女病人周日（18日）中午求診，當時她有發燒及感冒病徵，認為需接受武肺病毒檢測，但因當日是公眾假期，沒有私人化驗所營業，即使病人願意即日留樣本亦無法檢測，故他為女病人撰寫轉介信，希望她到公立醫院或門診即日做檢測，以免延誤病情，未料病人最終自行跨區到油麻地臨時檢測中心取樣，「呢個指控好大件事，自願檢測中心skip晒我啲嘢，因為唔需要有轉介信」。

鍾醫生續指，及後接到衞生防護中心兩度來電，他向對方解釋有關情況，包括曾轉介病人，但對方好像理解不到，亦不願意留下聯絡方法，「任何醫院都留到電話，唯獨防護中心唔肯留電話，我有咩補充都講唔返，本身講得一、兩分鐘好倉卒都擔心，知道如果私家醫生『做唔足』，記者會上就會被開名」。

他直言對被誤會感無奈，希望防護中心可盡快澄清，「我作為醫者其實我做足晒所有嘢，提醒咗病人點樣去做，我又冇揀病人睇，問心無愧，咁樣攞個心出嚟做但唔問清楚就咁樣點名講我，有少少唔開心」。

《蘋果》正向衞生署查詢事件是否涉誤解。

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