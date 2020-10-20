訪港旅客按年挫九成九

【本報訊】旅發局最新數字顯示，今年9月初步訪港旅客數字僅為9,132人次，整體按年跌 99.7%；今年首三季訪港旅客為355萬人次，整體按年跌92.4%。旅發局推出「360 Hong Kong Moments」，頭炮利用本港自然郊野虛擬實境體驗，保持香港的國際曝光率。

旅發局推虛擬實境片吸客

旅發局昨公佈今年9月整體訪港旅客初步數據，無論內地旅客或非內地旅客，均按年跌約99%，上月訪港旅客數字為9,132 人次，整體按年跌 99.7%。其中內地客有6,211人次，佔整體68%，按年跌99.7%；非內地客有2,921人次，按年跌99.6%，當中短途客有1,393人次、長途旅客有965人次、新市場客（包括印度、中東、俄羅斯及越南等）有473人次，澳門客有90人次。

今年首三季訪港旅客為355萬人次，整體按年跌92.4%，當中內地旅客為269.6萬人次，整體按年跌92.4%；非內地旅客為85.5萬人次，整體按年跌91.3%。香港與新加坡建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，旅發局同時宣佈推出「360 Hong Kong Moments」，希望利用虛擬實境體驗，保持香港的國際曝光率，頭炮是「香港郊野全接觸」 360 度虛擬實境影片。