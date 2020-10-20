的士服務投訴第二季升近3成 有司機兜客遭票控罰款3,000元

的士服務屢次受到批評，交通諮詢委員會交通投訴組第2季共接獲7,522宗投訴及建議，其中的士服務達1,431宗，較首季上升28%，佔總數近20%。

交通投訴組報告提及，第二季錄得1,431宗的士相關投訴，較首季1,118宗，上升28%，惟較去年同季減少約47%。本季接獲的士投訴及建議個案中，逾30%涉及的士司機工作表現及行為，包括舉止無禮、拒載等，另有約28%投訴司機駕駛行為不當。交通投訴組轉介227宗個案予警方，而早前轉介予警方的458宗投訴個案，85%個案因事主撤銷投訴或證據不足而無法跟進。至於上季票控46宗個案，25位司機被法庭裁定違例駕駛，其中1人因未能展示司機證而被罰款6,000元，有1名司機因兜客已被罰款3,000元，另有7名司機因拒載被罰款320至3,000元。

而專營巴士服務則成為第二季投訴「大戶」，共錄得3,385宗個案，佔總數約45%。其中，九巴錄得2,311宗個案，較首季1,225宗，急升近90%，惟較按年同季減少近20%。九巴個案主要涉及服務水準，合共接獲2,095宗，佔個案總數約91%。

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