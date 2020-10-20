的士申收每程6元保險附加費

【本報訊】的士業界前年向政府申請加價至今未獲批准，計劃向乘客收取保險附加費彌補開支增加。香港的士小巴商總會理事長周國強指，現時一輛的士保費逾7萬元，惟上周曾與運房局、保監局等多方會談，局方仍未能提供任何加價時間表，「咁你叫我哋點捱？」，故聯同多個的士團體昨正式去信運輸署，申請加收每程6元的「保險附加費」。

香港的士小巴商總會聯同近30個的士團體向運輸署發聯署信，申請向乘客收取每程6元保險附加費。信中指現時的士保險費用加幅較通脹更高，惟各的士團體6月起多次與運房局、保監會等商討的士保險事宜，仍然了無寸進，令業界大感失望，加上的士自2018年起已申請加價，至今落實無期。

周國強向本報指近年大量包攬訴訟個案出現，令的士保費飆升，連計投保、墊底費等，「一發生意外就要七萬幾蚊，點捱呀？」他指現時生意額最多只回復至以往七至八成，「如果生意又差，我真係搞唔掂」。被問到會否擔心加價影響生意，周大嘆「無辦法」，認為市民能體諒業界處境，「保險業加價，我覺得市民唔會鬧喎，又唔係我賺走咗嗰嚿錢」。

運房局撤引入專營的士

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠亦指的士保費昂貴，車主、司機非常不滿，尤以司機為甚，令按金、墊底費增加，「司機都會驚，羊毛出自羊身上，唔多唔少要喺我哋度加返，對司機都不利」。他質疑保費問題一直未有人監管，「保費貴根本政府係要睇住，唔能夠話做個縮頭（烏龜）咁樣」。

市區、新界及大嶼山的士業界2018年9月已向運輸署提交加價申請，當中建議市區的士落旗價由24元加至30元。直至今年6月，香港的士小巴商總會再次計劃申請市區的士落旗價加8元、即為32元，惟經政府游說後放棄方案。周國強指運輸署曾承諾業界將正視舊有加價申請，惟未有下文。

運輸署回覆指已接獲有關申請，至於業界2018年提出加價，該署指需再度審視相關理據。另外，運房局昨宣佈因應不少議員擔心經濟低迷情況下，增設專營的士會加劇業界經營困難，決定不會在本立法年度再推動引進專營的士的工作，稍後會撤回相關草案。