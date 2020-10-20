旺角警署外青年掟汽油彈 控縱火意圖傷警 官質疑控方證據不足欠檢控基礎

年輕地盤男工去年10月聯同他人向旺角警署側門投擲汽油彈，被控有意圖而企圖縱火罪，今於區域法院認罪。不過法官敦啟安在聽取答辯前，直指看不見控方有證據證明被告有傷人意圖，建議改控罪責較輕的縱火罪，否則對被告不公。控方索取指示後維持原有控罪，但修訂案情指不少警員會在涉案側門出入。最終法官鑑於被告同意犯案時罔顧他人生命，無奈接受控方修訂。被告最終認罪，押後至本月29日求情。

被告林小雄（21歲）承認一項有意圖而企圖縱火罪。控罪指他於去年10月14日連同黃臨福及其他人，企圖用火損壞旺角警署側門，意圖摧毀財產、或藉此危害他人或罔顧他人生命是否受到危害。

同案青年為送中十二港人之一 官指被告沒潛逃准續保釋候判

被告林小雄原本與報稱學生的男被告黃臨福（17歲）共同被控。黃被控有意圖而企圖縱火及管有攻擊性武被器兩罪，惟他自今年4月起缺席聆訊，遭法庭頒下拘捕令。及後黃成為潛逃台灣的「送中十二港人」之一，現正被拘留於深圳鹽田看守所。

郭官將案件押後至本月29日聽取求情，其間批准被告林小雄繼續保釋，指他今日按時到庭，反映他沒有潛逃打算，有勇氣面對自己做過的事。郭官又特別叮囑他要向代表大狀坦白交代犯案因由，以供法庭量刑時考慮，並揚言對求情絕對有幫助。

郭官在聽取被告答辯前，批評控方在案情中加入案中另一名被告黃林福與第三者的WhatsApp對話，即縱火的意圖是殺害警員，並要求被告承認相關案情，做法並不恰當。郭官直言「同檯食飯、各自修行」，除非控方能證明被告知悉及同意黃的動機，否則證據應分開獨立處理。

官質疑辯方未為被告爭取更有利條件

郭官直言，目前針對被告的證據，僅能證明被告與黃一起縱火，「睇唔到控方有任何一絲證據，證明被告的意圖與黃一樣」。郭官又質疑警方調查，問控方謂「你哋啲精明嘅案警」有沒有向被告展示相關WhatsApp內容以及問他是否同意。控方回應指所有相關招認均已列於案情之中，郭官聞言斥謂：「即係冇啦！」

控方解釋，雖然被告案中參與程度較低，但考慮到「協同犯罪」的基礎，遂控以有意圖而縱火罪。有關檢控根據三個基礎，一是黃在WhatsApp表示縱火是為了殺警；二是被告招認參與縱火；三是根據環境事實、即被告將汽油彈投往警署側門，而當時閘內有大量警員及警車駐守。

郭官聞言反駁謂：「冇一間警署會突然唔辦公，廿四小時都有人㗎啦！」郭官坦言不明白為何辯方會接受如此處理方式，而未有為被告爭取更有利的認罪協商，甚至選擇不認罪。

控方指警署有人出入 向側門掟汽油彈是罔顧他人生命

控方在休庭索取意見後，表示會維持原有控罪，但會補充案情，指當時警署正在辦公，而側門有人出入，作為支持被告罔顧他人生命的檢控基礎。辯方對此表示同意。

郭官再次表示不滿，直指原本的檢控沒有基礎，「依家我提出（質疑）你先補返，你點知佢唔係向住牆掟」。惟郭官最終無奈接納控方申請，明言唯一原因是辯方同意被告確是魯莽，否則控方要為此提出證據。郭官又指，案件存有多於一個可能，控方理應選擇對被告更有利的檢控基礎。

案情指出，案發當日凌晨，被告與黃臨福各手持一個汽油彈，先後點燃並向警署側門外牆投擲，但沒有起火。兩人在附近遭警員截獲及拘捕。被告林小雄在警誡下表示：「阿sir我知錯喇，我承認有掟汽油彈，我冇諗過咁嚴重㗎。」

被告指有人以其女友裸照脅迫他犯案

及後被告在錄影會面中透露，他於案發前收到一名不明人士來電，聲稱握有其女友的裸照，相約他見面及「做啲事」。被告案發前赴約，其後有數名男子到場，有人將一枚汽油彈、一個打火機及一個黑頭套等物交給他，並安排他與另一人掟汽油彈。他並沒收取報酬。

被告又自言掟汽油彈後手震，立即逃走，但因恐懼而沒有前往集合點，其間內心過意不去。他又指現場玻璃碎片上發現的布條，是由蒙面男子塞入樽口。案情原本提及黃與一不知名人士的WhatsApp對話，黃指要殺警為「手足」報仇，但控方索取指示後刪去這段案情。

【案件編號：DCCC333/20】

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