明日大嶼︱政府擬發債硬推 尹兆堅斥：病態賭徒式豪賭 低估成本高估回報

早前傳出中央有意在珠海桂山島填海撥地予香港，但有意硬推「明日大嶼」填海計劃的特首林鄭月娥稱「無聽中央講過」，又指內地重視保育，「填海幾乎不用想」。建制派繼續力撐明日大嶼計劃可發展成重要交通網絡兼提供大量土地建屋，又認同透過發債，或將工程費分10年計入工務工程開支，但有民主派議員質疑特區政府是「病態賭徒式豪賭」，低估成本高估回報，並因財政狀況欠佳而需另尋融資方案。

涉款約5.5億元的明日大嶼、即中部水域人工島前期工程研究，已納入本周五立法會財委會議程，工程界立法會議員、經民聯盧偉國接受港台節目訪問表示，沒有聽過內地官員提及桂山島填海，又指香港中部水域填海因其地理位置於新界西、港島及大嶼山中央，政府欲發展成重要交通網絡，若能提供大片土地興建公私營房屋及交通基建會起較大作用，反觀桂山島實際上不在香港水域範圍，未能起同樣作用，或可能作為將來大灣區發展部份。

被問到林鄭邊提到內地重視保育，邊指特區政府要求在香港填海，盧偉國形容香港多年來一直「向山、向海要地」，以增加土地解決經濟活動及住屋所需，又指內地並非沒有填海做法，「唔好將個問題講到絕對不可行」，又舉例指近期填海工程包括東涌東、三跑工程造價均是約一億港元一公頃，認為填海相對效益高。至於有傳政府正考慮不同融資方案，包括透過發債，或將工程費分10年計入工務工程開支，盧表示支持，指工程「唔係一兩年使費，係幾長時間」。

民主黨立法會議員尹兆堅在同一節目反駁指，面對全球經濟下行，香港正處於財政赤字，反問港府是否有能力在未來10年終止財政赤字，形容情況如同賭徒不夠錢要向旁人借錢賭博。他重申，明日大嶼填海計劃只計造地已可能耗資萬億，若連同修橋補路等建設，加上未能在短期內獲得回報，或會將香港8,000億元儲備一次花光，質疑政府低估造價又高估回報，「財政上頂唔到，計劃本身得唔使做呢啲嘢（發債融資），財政能力得唔使做呢啲嘢」。

尹又指，支持明日大嶼計劃人士經常高舉經濟不景要以工程刺激經濟，但工程有很多種，而他亦同意要大幅開拓土地，但可要求中央釋出軍營用地、發展迪士尼空置土地，以及運用引用《收回土地條例》收回地產商土地興建公營房屋，「做呢啲工程無法振興經濟咩？」他批評政府有關開發土地困難的說法為藉口，強調明日大嶼正是各種土地發展建議中爭議最大。

特首林鄭月娥今早出席行會前則再被問到明日大嶼時，繼續力挺說社會要認清假如香港不發展郊野公園、濕地等地方，就需要明日大嶼。她聲稱自己香港人一樣都很珍惜郊野公園、濕地等高生態價值地方，且這些地方因為地勢陡斜很難發展，同時因為土地上仍有作業故極難收回，因此認為填海是可行選項。

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