武漢肺炎︱投票遊行全禁 本地遊可30人 限聚容4人 專家轟政策矛盾

政府將於本周五起放寬本地遊至最多30人聚集，但限聚令卻仍然維持最多4人。呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時政府將於不同場合實施限聚令綑綁在一起，於交通工具及商場等大致上恢復以往的人流，而於室外也實施最多4人限聚令實際意義也不大，令政策出現明顯不一致性。他又指，若本地遊旅行團有一人確診，全團也應列作密切接觸者，要隔離檢疫；也呼籲團友避免除口罩影相及不同家庭減少近距離接觸。

梁子超表示，限聚令法例綑綁所有場所，現時交通工具及商場等大致恢復以往人流，除非有高危活動，否則在室外實施最多4人限聚令實際意義不大，政策沒有針對性，長遠要視乎政府會否檢討。他相信政府現時最想恢復通關，所以希望以不同方法做到確診個案清零。

一團友確診 全團應送隔離

對於本地遊放寬至最多30人聚集，梁子超表示，一個旅行團有不同家庭混集，或會有近距離接觸、接觸共用設施及一同乘旅遊巴，有交叉感染風險。若團中有一人確診，其他人應視作密切接觸者，全部須檢疫，衞生防護中心應盡快做個案追蹤及篩查，減低病毒傳入不同家庭及傳入社區風險。

他指，即使本地遊規定除用餐外，團友其他時間要戴口罩；但長時間下未必可以完全戴好口罩，而且戴口罩也非百分百能預防病毒。他呼籲團友避免除口罩影相，旅程中減少不同家庭之間不必要的近距離接觸，家庭之間保持一定距離，用餐時沒戴口罩便不要過枱，以減低一旦有人受感染而傳播病毒的風險。

對於婚禮放寬以最多50人，維持不准飲食，梁子超表示，婚禮情況也一樣，若當中有一人確診，應所有參加者也被列為密切接觸者須接受檢疫，因當中也涉及跨家庭聚集，他建議影相時不要除口罩，也盡量避免近距離接觸。

旅行社指本地團幫助不大

縱橫遊常務董事袁振寧指，縱橫遊於6月已開始推出本地團，直至7月初政府宣布「二人限聚令」後便暫停。縱橫遊由現時至11月中有12團本地團，「由一天遊到兩日一夜都有」。其中「屏山文物徑．米芝蓮一星添好運點心一天遊」於今日加推，帶港人到元朗遊玩，團費為每位98元，「已經有客人而家報緊名」。

本地旅行團獲放寬至連同工作人員最多30人。袁指，現時每團大約最多收28人，「我梗係想越多越好，始終多啲人成本無咁貴」。他舉例，縱橫遊有部份旅行團要坐船，成本則相對較高，每艘船的租金需約7,000至8,000元，「有啲船坐到百幾人，上限30人就會吃力啲，越多人除開咪會平啲」。

至於旅行社需簽署本地旅遊防疫承諾書，包括為參加者購買健康保險，袁指，據知這是業界向政府提出的建議，並不會增加旅行社負擔，「COVID（新冠肺炎）啲保險好平，都係10元8塊，一天之嘛，價錢又唔貴，政府同客人又多份信心」。他表示，縱橫遊將會選用安達的醫療保險，當中包括每人上限5,000元有關武漢肺炎的醫療費用，強調不會將保費轉嫁到旅客身上，「我哋不加反減，仲加無人嚟㗎喇！」

不過，袁坦言本地旅行團並未能幫助旅遊業界，「只係做個平手，希望啲公司唔好停擺，但佔以前營業額都唔知有無一兩個百分點」，建議商經局局長邱騰華不應只着重「旅遊氣泡」地方，而應盡快落實當中細節。

旅議會則表示，非常歡迎政府在限聚令下給予本地遊旅行團有條件的豁免，因為本地遊業務可為部份旅行社帶來一線生機。議會將要求會員嚴守相關抗疫措施，亦會派員巡查，旅行社如被發現沒有遵守抗疫承諾，其豁免資格將被取消，亦不會獲得相關鼓勵計劃的資助。

婚禮業界倡視場地限人數

香港專業婚禮統籌協會主席譚凱恩指，認為現時放寬婚禮人數屬合理決定，「大家最concern（擔心）都係一齊除口罩食嘢，而家起碼容許多啲人觀禮，其實已經會好好多」。她指，在疫情下，新人及婚禮統籌業界均是苦主，有約兩至三成客人在第三波疫情初期更決定取消婚宴，「其餘嘅都係拖住先，好多新人都好慘，畀咗6位數字訂金，大家都唔想cancel（取消）又拎唔返筆錢」，認為今次放寬可讓不少新人願意如常擺酒。

不過，對於不多於50人的規限，譚形容過於「一刀切」，「可能我哋透明度唔高，政府唔係好知業界點做」。由於每對新人舉行婚禮的場地大小均有所不同，她建議可根據不同場地規限不同人數，與食肆只能開放5成座位的做法相若，「因為一個證婚場地嘅50人，同一個大宴會廳嘅50人已經好唔同，宴會廳已經可以坐疏好多」，加上部份場地屬露天，感染風險或因而減少，「雖然執行上好困難，但而家新人就好似有少少委屈，始終都希望熱鬧啲」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！