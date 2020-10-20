武漢肺炎︱如違强制檢測或要坐監 蔡堅質疑成效：豁免某部份人檢疫同樣播毒

港府擬用第599章《預防及控制疾病條例》推行強制檢測安排，針對檢測有武漢肺炎病徵人士，對象包括有確診個案大廈的居民。醫學會會長蔡堅與約10個醫療團體昨晚（19日）與食衞局官員在政總會面約1小時，他稱業界對措施持不同聲音。蔡堅今早（20日）出席電台節目時表示，武肺可出現不同的病徵，要求政府交出病徵列表，予醫生照著判斷誰需要强制檢測是「强人所難」，醫生惟有自行判斷；惟他質疑不同醫生有不同判斷時應如何定奪，蔡堅引述食衞局局長陳肇始昨日會面時僅指「靠醫生專業意見決定」，而醫生發現後或須網上通報政府，當局亦在考慮病人如不接受强制檢測或要坐監，會議上亦未就相關問題達共識。

蔡堅表示，相關措施有很多黑白不分明的地方，假設醫生發現有輕微病徵病人，但診所裏沒有檢測瓶，會叫病人自行去做檢測，但醫生不會追蹤病人，難以得知該病人是否真的自行做檢測；他指醫生或可將病人名單交給衞生署追蹤，但他批評做法擾民，並增加當局工作量。蔡堅又質疑措施的可行性，指如果是最輕微的病徵，如流鼻水都要强制檢測是「濫做」及「矯枉過正」，無助加快尋找確診個案。他認為，通常醫生靠經驗判斷病人出現病徵後，花時間與病人解釋，大多病人都會聽取其意見進行檢測。

舉報涉違病人私隱指引

蔡堅續指，若落實措施是很大的決定，因措施或破壞醫生與病人的關係，他形容雙方關係就像「神父與告解者」，不會胡亂透露對方私隱，如要向政府舉報病人私隱，則有違醫委會保護病人私隱指引，醫生或對要跟從哪一個指引感疑惑。蔡堅又質疑現時疫情已緩和，對推行强制檢測的必要性，而如果政府繼續豁免某部份人士的檢疫，疫情一樣有可能擴散，對强制檢疫是否真可抑制疫情存疑。

另外，蔡堅稱昨日會面時有私家醫生向食衞局指，診所的流感疫苗存量已耗盡，希望政府釋出貨源；而當局則回應，如私家診所只為高危群組注射疫苗，如超過50歲患者或慢性疾病病患，當局願意釋出部份疫苗貨源，蔡堅稱業界認為是合理做法，預料當局會在一、兩個星期内釋出貨源。

病人或反因而避醫 促確保醫生不被投訴

病人政策連線主席林志釉在同一節目表示，強制措施並非理想做法，他認同蔡堅指措施會破壞醫患信任，不應要求醫生違反醫患保密約定。他又表示，從現時的社會民情來看，要市民接受强制性措施較困難，認為應從宣傳、教育著手，令市民心理上較易接受。林志釉表示明白當局從公眾利益出發推行措施，但憂慮市民因擔心自己被强制檢測或强制檢疫而迴避求醫，「講到幾美好都好，病人如果驚，唔肯睇醫生，醫生又點揾出病人有症狀？」

林志釉指出病人在求醫時相信醫生及得到醫生保密很重要，若政府一定要落實有關措施，要確保醫生將來不會被投訴有關操守或要承擔法律責任的問題。至於若措施落實後，醫生應將病人資料向警方通報或向衞生署通報，林則表示向衞生署通報會較為理想。

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