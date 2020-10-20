新城市廣場警長斷指案 控方專家指受驚不會令人作出咬噬反射動作

港大畢業生去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中咬斷偵緝警長梁啟業的手指，被控蓄意傷人等罪，案件今續審。控方傳召腦神經科專家余毓靈出庭作供，余指被告咬手指的動作是有意識及自主的，而非辯方專家所指因眼睛疼痛而作出的反射性咬噬。他又指，受驚嚇不會令人作出咬噬反射動作，而多年臨床經驗中，亦沒遇過因痛楚而作出強力咬噬反射反應的個案。

余毓靈今指，需要很強的咬噬力量才可造成粉碎性骨折，認為當時被告是有意識地使勁用力咬，才有可能將手指裂成碎片，並且令警長手指遠端斷開。對於辯方神經科專家指被告作出咬噬動作，是其右眼疼痛導致咀嚼肌收縮時所作出的無意識非自主反射反應，余明言不同意，稱反射性動作不可能產生足以咬斷手指的傷勢。

余續指出，正常人的反射反應動作力度很弱，有人甚至完全沒有反應。即使大腦有病會明顯加強有關反應，但仍遠遠未達至咬裂指骨的力度。

法官陳仲衡問，心情等外來因素會否影響受刺激者的反射力度。余指，當事人的反射動作力度會稍強，但仍不足以令人受傷。陳官續問，痛楚會否影響反射力度。余指日常檢驗時，不會使用痛楚方式刺激病人，故無法回答問題。惟他的多年臨床經驗中，從未遇到有關情況，文獻亦無記載。

陳官再問，咬到骨頭等硬物的反射動作為何。余稱根據神經心理學，咬到硬物的反射動作是放開口及停止咬噬，而非繼續咬下去。余又指，在已知的關乎臉部範圍反射動作當中，並沒有所謂「咬噬反射」。

控罪指，被告杜啟華（24歲）當日在沙田新城市廣場擾亂公眾秩序、蓄意傷害偵緝警長梁啟業、襲擊警員葉卓軒，及對高級警司梁子健加以嚴重傷害。聆訊明續。

【案件編號：DCCC778/19】

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