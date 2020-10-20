【本報訊】高院去年10月頒下禁制令，禁止起底及滋擾警察和家屬。中西區區議會主席鄭麗琼今年3月在facebook專頁轉載涉射盲印尼女記者的警員名字及編號等資料，並評論「如果這名警員是有良知的？請自首！以眼還眼」，她昨承認藐視法庭。法官昨判刑指具影響力人士犯案屬加刑因素，監禁是適合判刑，惟接納鄭一度忘記禁令及有真誠悔意等，判囚28日緩刑一年，並須支付訟費。有大律師質疑警方起初以涉嫌干犯煽動意圖罪名拘捕鄭，其後卻沒透露會否繼續調查，質疑只是為了擺姿態及殺一儆百。

被告鄭麗琼（61歲）昨在庭外指對判決鬆一口氣，感謝法官接納她的道歉。律政司指被告今年4月底去信警務處長，自言不知道有起底禁令，惟她去年曾從WhatsApp對話中轉發起底禁令是否合理的網上投票，質疑她的辯解只為逃避責任。律政司又指逾三萬人追蹤被告fb專頁，涉案貼文更附有「以眼還眼」字句，鼓勵他人傷害警員，對社會樹立壞榜樣，屬加刑因素，要求法庭判即時監禁。

致歉獲官接納

被告獲黨友兼資深大狀李柱銘代表，求情指當時認為貼文有助受傷女記者控告警員才轉發，她忘了起底禁令，也非蓄意違反法庭命令，願承擔責任，望法庭判罰款或簽保守行為。李又自言不時在WhatsApp轉發故事或新聞，惟沒有細想內容是否真確，也不知如何求證。他更稱某次獲友人告知轉發的訊息是假新聞，自覺愚蠢。

法官高浩文判刑時質疑李的說法捉錯用神，強調法庭是就沒想清楚後果便行動一事判罰。惟考慮到被告擔任公職多年、犯案後已盡快刪除貼文、受查時向警方透露手機密碼和表現合作等，亦接納被告稱犯案時沒為意禁令及向受影響者致歉。法官指被告事後遭警方徹夜羈押，相信能提醒她應避免重犯，故判緩刑。

案情指被告今年3月24日轉載涉事警員的個人資料，獲127次回應、182次分享及933次讚好和嬲嬲，同日刪除貼文。《大公報》翌日報道指被告受訪時承認發佈貼文，惟稱不知道有禁令，還問記者是否要坐監。

大律師蘇俊文指警方當初以涉嫌干犯煽動意圖罪名拘捕被告，但沒透露會否繼續調查，警方或認定被告所為針對警隊，「要為警員做啲嘢」才拘捕她以嚇怕他人。

案件編號：HCMP1256/20