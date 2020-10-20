港版國安法︱香港民研：新聞自由滿意度與傳媒公信力同創97以來新低

香港新聞自由再響警號。香港民意研究計劃（香港民研）發表市民對本港新聞傳媒評價的民意調查，發現市民對新聞自由滿意淨值由半年前的負21個百分點再度下跌至負25個百分點，創97主權移交以來新低；傳媒公信力評分則顯著跌5.14分，同是97年以來新低。記協主席楊健興表示，新聞自由滿意度下跌與香港的政治大氣候和大勢下滑的趨勢脗合，批評政權和警方在記者採訪時設限，令新聞自由急速倒退。

互聯網電視續成市民主要新聞來源

香港民研於9月底起以隨機抽樣方式訪問1,006名市民對新聞自由的看法，調查發現在多種新聞傳媒之中，互聯網和電視繼續是市民的主要新聞來源，分別有70%和66%，主要透過報紙得悉新聞的比率只有37%，創2000年有紀錄以來新低，透過電台接收新聞的比率也大幅下跌12%。而最值得信任的新聞以電視、互聯網為主，報紙新聞則有12%，比上次調查上升2%。

至於有關香港新聞自由程度的滿意程序，滿意率和不滿意率分別為29%和54%，淨值為負25個百分點，再創1997年有紀錄以來最低。而認為香港新聞傳媒報道負責任的比率為19%，不負責任則為35%，亦創2007年以來新低。以0至10分為標準，市民對香港新聞傳媒公信力的評分顯著下跌0.34分至5.14，是自1997年有紀錄以來新低。

楊健興：政府限制加劇 新聞自由急倒退

楊健興分析，市民對新聞自由滿意度下跌與香港的政治大氣候和大勢下滑的趨勢脗合，承認香港的新聞自由在近年急速倒退，包括香港政府拒絕英國《金融時報》記者、前香港外國記者會署任主席馬凱工作簽證續期，政府在記者採訪時設限，並有人提出要為傳媒行業發牌等，加上警方在搜查壹傳媒大樓時指明只帶部份記者可以採訪，都見政府在限制新聞自由。

對於香港新聞傳媒公信力的評分顯著下跌，楊批評警方有意抹黑傳媒，建制派又排山倒海攻擊記者，如將記者描述為搶犯、襲警、阻礙執法等，或多或少對傳媒的公信力有影響。楊又說，即使《國安法》下未有傳媒機構被拉人封艇，但都直接見《國安法》下言論自由、學術自由收窄對新聞採訪的影響，也有媒體在報道時會「就住就住、小心翼翼」，都對公信力有影響。

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