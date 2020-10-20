教學新常態︱居美律師港媽疫下反思：長遠在家工作有利教養

全球學校因世紀疫症動輒停課，尤其歐美疫情反覆，線上學校（Online School）成大勢。在美國加州政府任職律師的港媽Angela，自3月中突然停課，與工程師丈夫得在家工作，同時照顧7歲女兒和2歲兒子。女兒就讀的私立學校，8月復課即轉型做線上學校，時間表、規矩、討論模式，甚至在線與同學共晉午餐，幾近與日校無異。

縱然美國當地公立學校就遙距教學的標準未有共識，Angela認為線上學校更有利學童在家自學，美國不少家長將長遠考慮在家工作，更有利教養：「究竟有多少人，真的需要在office返工？」

記者 羅惠儀

Angela自預科移居美國，現職政府醫療保健計劃管理局訴訟部高級律師。當地不同階層、職業的家長均親自照顧子女，少有長輩、傭人幫忙；學校規定6時前要接放學，因此職場普遍5時前已下班；自3月中宣佈停課，幾乎所有在職人士都在家工作、照顧子女。

跟香港不同，她指美國家長對維持社交距離防疫非常謹慎，「完全不會約出來玩，就算相熟也不會去人家屋企。」甫在家工作，兼照顧一對子女，叫她疲於奔命，每晚8時半待他們睡後再工作，平均僅睡上4小時：「現在她上Zoom堂，我要校鬧鐘11時15分煮飯，給她11時半可與同學（對螢幕）進食。」

疫情持續大半年，美國家長反覺得在家工作更能平衡生活。以Angela為例，她自言平常有跟進女兒的功課，卻從未「全天候」教養子女，現在卻多了空間了解他們的生活習慣：「以前每天非常頻撲，送返學、趕返工、放工、接放學、煮飯、食飯、做功課；現在都忙，不過大家都不再很焦慮，多了時間傾偈討論，像史前歷史，現在則談選舉制度、科學。兩歲的兒子，完全是自己教，令我更了解他！」

她正考慮長遠轉換工作模式：「我工作的局，已經『漏聲氣』出來，疫情過後，起碼下年中旬，或許大部份人，會選擇部份日子在家工作。州長已經要求各局長想清楚，長遠應該怎樣行，究竟有多少人，真的需要在office上班？現在確是新世界！」

甫停課，加州不同校區各有教學政策：公立學校工會強調私穩，並未提供教學短片，甚至不做直播教學，生怕講錯話短片流出遭紀律處分，教師工會和校區多月來仍未就教學方案有共識；私校則沒有工會，倒較快開展網授課。Angela說：「學校甚至有錄影Zoom課堂。因此不時提醒學生，小息時的Zoom chat有錄影，須注意說話內容。」

Angela稱，不是每個家庭有平板電腦，或因型號太陳舊須張羅支援網課的裝置：以女兒Valerie就讀的私校為例，家長只有4日時間預備上網課；惟該校屬小班制，實行適異教學（differentiated learning），按學習差異設計教學活動，甚至有分層功課。網課只教標準程度，缺乏討論空間，功課流於簡單，本身屬資優的Valerie頓感乏味，嚴重專注力不足。

普遍美國家長都跟從學校課程「半homeschool」：「6月放暑假，因為疫情，哪裏都不能去。大人在家工作，兩星期才外出買一次菜，大家乖乖聽話留在家。於是小朋友想學甚麼，我也讓她報（私人）網課——乘數、寫故事、科學實驗、學五大洲七大洋、圍棋、唱歌、繪畫……她的圍棋老師在巴基斯坦，其他老師則在美國其他州，甚至其他國家。因為近乎無限選擇，才發現若網課程度符合孩子的程度，便很專注。她非常興奮，Zoom課變成她的社交網絡。」

Angela坦言「半homeschool」狀態很辛苦：「已準備好隨時退學自己教。因為她實在抗拒很簡單的功課，遂跟老師商量，由她選一頁（程度）深一點的數學來頂替。暑假時開始半homeschool，給大人小孩慢慢適應的機會。」加州在家自學教材選擇多，類別涵蓋完全沒有宗教色彩（secular）以至以基督教為中心；語言、數學、歷史、科學均有不同學習方法，可按能力、興趣、強弱項等，選擇學習方式。「不少教材有試用版。5、6月時讓女兒試不同的教材，跟她一起篩選教材。因為她各科程度不一，像閲讀已是四年級程度，寫作則屬三年級，數學三年級，於是只能逐科、逐項挑教材。並加入一點科學和世界歷史。」

她本身在香港傳統名校畢業，對子女功課有要求。不過「半homeschool」狀態下，自言從未試過近距離了解學校教學：「真心覺得原來無壓力一樣可以學到好多，像上周五科學課，講生物與非生物，老師講解完定義，做少少活動，她居然拎住iPad走去屋企後園，叫同學搵有甚麼生物同非生物⋯⋯學校剛剛做完評估，我個女係超細B，英文reading、vocabulary、數學，全部評估係above grade level兩年，但真係無壓力無補習無操練，一樣開心！」

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