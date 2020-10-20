時代廣場鋼柱墮地 女編輯原被控企圖蓄意傷警 今增盜竊擲物刑毀三罪轉介區院

今年七一遊行被禁，但仍有大批市民現身銅鑼灣一帶。警方指人群在時代廣場聚集，派遣速龍小隊進入商場，其間有人疑從商場三樓向地面樓層投擲金屬柱，未有擊中任何人。警方事後拘捕一名廣告公司女編輯，控以企圖蓄意傷人罪，指她涉嫌企圖傷害六名警員。案件今再提堂，控方加控她容許東西自高處墜下、盜竊及刑事毀壞共三罪。主任裁判官錢禮將案件押後至下月23日，等候控方預備轉介區域法院審理文件。

被告楊迎曦（35歲）續准以原有條件保釋候訊。她原本被控於今年7月1日在時代廣場三樓企圖非法及惡意傷害六名警務人員，包括總督察7627、督察19336、警署警長52647、警長52708、警長53865和警長58151，意圖使六人身體受嚴重傷害。

控方今加控三罪，分別是容許東西自高處墜下、盜竊及刑事損壞罪，指她於上述控罪的同時同地，偷竊一支屬於Lady M Hong Kong Limited的鋼柱；將之自時代廣場三樓掉下，以致對二樓之內或附近的人造成危險；並且無合法辯解而損壞時代廣場一個指示牌。

據了解，控方指有影片拍到有人投擲金屬柱。警方翻查案發前後不同地方拍攝的影片，當中包括被告在餐廳用膳時脫下口罩的片段，推斷被告就是犯案者。

【案件編號：ESCC1476/20】

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