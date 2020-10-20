林鄭把香港帶進死路（林海）

包括《香港商報》、《文匯報》、《經濟日報》在內的多家親建制報章，昨日均以大篇幅刊登了特首林鄭月娥的專訪。幾家親建制報紙同時「專訪」林鄭，當然不可能是甚麼巧合，用意明顯是要在社會輿論上製造政府的聲音，給予林鄭就各種政策決定解說的機會；問的問題自然也一律是外媒謂之的「Softball」，極易回答而沒有殺傷力，與平日出席行會記者會時遭各色傳媒追問而針鋒相對，風格截然不同。與其說這是新聞報道，不如稱之為政治宣傳更為合適。

在專訪中，林鄭花了很多時間談論深港合作和粵港澳大灣區，明顯是要響應上周習近平南下在深圳發表的演說，以及進一步合理化自己為了等待內地「惠港措施」而推遲發表《施政報告》的決定。在深港合作議題上，她稱所謂「一體化」是在一國兩制之下，不等於香港融入國家發展大局或是大灣區建設，就會讓「兩制」變得模糊。但究竟「一體化」又如何不會令「兩制」變得模糊？林鄭並沒有對這個邏輯上存在根本矛盾的哲學問題加以解釋。然而其接下來通篇的敍述，卻只令人見到一體而看不見兩制。

她說「只要我們港深一同合作……出來的（成果）一定會1+1大過2……競爭力甚至較美國紐約與加州更佳」；又指「香港不能只睇自己，若香港想與深圳發展得好，必須香港與深圳一齊睇，甚至香港與國家一齊睇」；更明言希望能與深圳一同制訂「聯合政策包」，實現「強強聯手」，「共同吸引更多人才、資金落戶兩地」。「1+1大過2」、「港深一齊睇」、「聯合政策包」，吹得天花龍鳳，透露的不外乎是港人一直擔憂的趨勢：在林鄭市長「忠實」的帶領之下，香港加速向內地體制靠攏，最終成為內地的一個直轄市，甚至是直接與深圳合併，令我們所認知的香港不復存在。

於外於內都失去競爭力

「競爭力較紐約與加州更佳」、「吸引更多人才資金落戶」；在本來的兩制底下，香港的自由與法治對國際企業確實有一定吸引力，用心經營的話，說要挑戰紐約、矽谷也不是甚麼天方夜譚。然而經歷去年至今一連串荒謬的政治事件、國安法，撤資成了不少外企認真考慮的選項，本地人特別是專業人士也在形成一波移民潮，此時此刻說甚麼「吸引人才資金落戶」，無疑就是不切實際的離地空想。香港賺盡四方財的百年國際港傳統，已是一去不返，咎其因由，自然是仰賴的自由與法治受到破壞。

但這些在林鄭看來，則是現今的國際形勢不利香港，是美國「不合理的態度與政策」妨礙了香港的經濟發展，因此香港要衝出當下困境，只能北望神州，依靠中國推動經濟。問題是，「靠祖國」吃飯的城市全國皆是，全國各地都在向中央爭取經濟資源，香港究竟憑甚麼要北京優待？以往北京看重香港，給予香港許多內地城市無法想像的待遇，主因乃是香港是面向國際、實行兩制的特區，有其特殊戰略價值，因此值得投資。如今這一基礎卻被林鄭一手摧毀，外國皆開始視香港無異於中國內地，試問北京還有甚麼優待的理由？既然香港沒有了利用價值，對北京而言，把經濟資源投放在「根正苗紅」、「忠誠可靠」的深圳和上海不是更好更安全？少了國際連結的香港，在內地地方政府爭資源的遊戲中，還有甚麼競爭力？

香港過往的成功，建基在連結中西的特殊性令香港在國際、內地皆可吃得開，賺盡四方財。如今林鄭自己一手把香港最珍貴的兩制籌碼拋棄，於外於內都失去競爭力，在這前提下盲目擁抱深港融合、大灣區，到頭來只有逐漸消亡一途。畢竟現今中共的態度十分明確，北京信任深圳多於香港，深港融合，誰主誰副、誰吃誰，清楚得很。

林海

傳媒工作者