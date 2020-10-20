【對抗專制】

泰國政治危機持續，首都曼谷連日有民眾聲援學生推動的修憲運動。首相巴育昨日釋出善意， 否認實施宵禁和擴大緊急狀態範圍到首都以外地區，並同意提早結束國會的休會期，讓各政黨協商辦法，尋求打破目前的僵局。

泰國國會原定11月1日才復會，內閣可根據憲法，請求泰王下詔國會，召集臨時會議。「我們支持召開特別國會會期，解決目前的爭拗。」但巴育同時向示威者開出兩個條件：「不要破壞政府和私人財物，也不要動王室」，強調「政府有責任保護王室」，又指政府已作出一定讓步。法院昨天批准示威運動其中19名被捕者保釋，惟不包括主要領袖。

國會建制派把持 民眾無期望

泰國抗爭者堅持的四大訴求，包括釋放所有被捕人士、巴育下台、國會必須考慮民間修憲方案和改革王室。長袖善舞的泰國眾議院議長川立派，上周末開始拉攏政府和反對派協商國會特別會期。

不過，若政治問題可以政治解決，泰國人也不用冒死走上街頭抗爭。雖然民眾的矛頭直指巴育，但他也不過是王室的擋箭牌，抗爭者要求的是真正的君主立憲制，正正是國會上月無法推動修憲，才引爆這場大規模的修憲運動，故召開特別會期能否平息眾怒實在成疑。

另外，親巴育的人民國家力量黨已經表明，支持舉行國會臨時會議，也支持修憲，惟關於王室的第一章及第二章一切免談，未能完全滿足示威者訴求。

泰國民眾對建制派把持的國會也不設期望，昨日再次在曼谷三個地點違抗政府禁令，自發組織示威，其中一處是拘押被捕示威領袖的監獄外。示威亦繼續全國開花，至少在曼谷以外七地點有集會。

面對政府連日打壓，肆意拘捕示威領袖，泰國抗爭運動亦同步進化，仿效香港反送中經驗：沒有大台，沒有領袖。泰國「自由青年」組織在fb呼籲支持者「拿起你的大聲公，穿上保護裝備，因為人人都是領袖」。前日在曼谷勝利紀念碑和阿索克的兩場大型集會，便是由民眾自發組織，一呼百應，抗爭者奧美表示：「我來到現場見無領袖，便自己上台發言！」

當局軟硬兼施 消耗上街熱情

不過，這種港式「上善若水」抗爭也有盲點，便是民眾自發上街的熱情能維持多久，近期曼谷最激烈的反政府集會都是放工放假時舉行，若運動曠日持久，示威者生計勢必受影響。現時泰國政府一手硬、一手軟的策略，相信也是針對這種無大台抗爭。

行軍出身的巴育，口吻雖然軟化，但實際未有放鬆拘捕示威者和封鎖消息，他看來更像是要打一場消耗戰，適時拋出國會復會的緩兵之計，讓部份人消消氣，避免抗爭升級，只要不出亂子，讓抗爭再拖下去，民間的意志便很容易被拖垮。

泰國PBS網站/《曼谷郵報》