警員認與同袍夾口供《蘋果》新聞片再揭實情與證供不符 控方放棄起訴

兩名男子被控去年10月7日在元朗阜財街示威現場叫囂，大叫「死黑警X你老母」等語，被控在公眾地方擾亂秩序罪。案件早前審訊時，有警員庭上直認證供所述時間是事後與同袍「夾出嚟」，及後辯方在庭上播放《蘋果》等新聞片段，顯示實情與警員的證供不符。案件原定今天續審，惟控方突然表示不提證供起訴。裁判官梁雅忻隨即裁定案件表面證供不成立，兩被告無罪釋放。辯方律師團隊離開法院時，特別向本報記者致謝謂：「好多謝你哋，你哋嘅片好關鍵。」

代表首被告的辯方大律師黎家傑庭外指，自辯方庭上播放涉案新聞片段後，曾與控方商討，至昨晚才獲悉控方決定，認為該決定做法「公道」，又指審訊中途撤控做法罕見，笑言滿意結果。

警員證供被指「夾到連錯嘅都一樣」

獲判無罪的次被告盧國威庭外直言：「控方咁嘅證據，呢個結果都好正常。」至於首被告趙樂則稱，不會因本案而影響他未來參與遊行示威，反指「國安法就影響大啲」。

兩名被告分別為運輸工人趙樂（26歲）及地盤工人盧國威（26歲），被指去年10月7日晚上在元朗阜財街馬路上叫囂。

案件審訊期間，負責拘捕被告的防暴警員24418林華彬出庭作供，惟其供詞遭辯方多番質疑，並以新聞片段力證其說法與現場實況大相逕庭。辯方又列舉林與另一警員證供多處脗合之處，包括罵警字眼、被告走動位置等等，連林「睇錯」斑馬線的位置也恰巧相同，直指林與同袍證供多處如出一轍，「夾到連錯嘅都一樣」，直指是夾口供，林不同意。

不過，林姓警員一度在庭上直認證供所述時間是事後與同袍「夾出嚟」，惟及後又於庭上推翻夾口供的說法。直至裁判官翻查紀錄確認他曾如此說，林最終以「唔記得咗」作開脫。

被告指有警員揚言欲向「曱甴」掟催淚彈

審訊期間，林供稱趙姓被告於現場持續叫囂，指罵在場警員，其間有人和應，並有人從群眾中向警方防線投擲水樽等雜物。警告無效後，他衝前截停包括被告在內的兩名男子，並隨即作出警誡及拘捕。

惟辯方庭上播放多段案發時在示威現場拍攝的新聞直播片段，卻不見有人叫囂或擲雜物，林聲稱是「條片影唔到」。片段只見多名防暴警員突然從一邊行人路衝向對面行人路，包抄兩名被告，其間盧姓被告在沒有反抗下遭警員用警棍打至頭破血流，繼而再向其面部噴射胡椒噴霧。盧當時大嗌：「我做咗乜嘢呀？」兩被告繼而被推向一道鐵閘外，接受警員搜查。

辯方又曾向林指出，被告登上警車後，車內對講機不斷有人以「曱甴」形容示威者。另有警員手持催淚彈，揚言希望「曱甴」追上來，如此便可向他們投擲，並問同袍還有沒有催淚彈。林只稱沒聽到警員罵示威者「曱甴」。辯方續謂，趙被扯着耳朵下車，更遭警員掌摑及呼喝「行啦X你老母」，林堅稱「完全不是」。

【案件編號：TMCC433/20】

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