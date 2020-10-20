民政總署推翻區議會決定拒批活動撥款 團體負責人有民主派背景 議員斥政治打壓

民主派主導的區議會上任接近一年，民政總署被指屢用行政程序打壓區議會，拒絕合作。據《蘋果》了解，荃灣區議會上月向康年社會服務處批出約120萬元的撥款，在今年除夕舉行元旦倒數活動，惟民政總署在無原因下拒按區議會要求撥款。民主派議員指建制派團體以往申請同類活動撥款獲批，質疑局方因為團體的政治背景偏黃而作政治打壓。本報就事件向民政事務總署查詢，暫未獲回覆。

支聯會常委任承包活動團體負責人

荃灣區議會在9月22日的會議上審議「中西薈萃荃城邁向 2021」的撥款申請，涉約120萬元，團體於今年12月31日晚上在荃灣沙咀道遊樂場舉行除夕倒數活動，內容包括本港樂隊、歌星藝員的表演，預料有一萬人次參與。

負責承包活動的康年社會服務處，負責人為支聯會常委麥海華和前支聯會成員黎麗霞，二人被視為親泛民背景。

被視為獨立建制派的區議員伍顯龍在會上表明反對撥款，擔心在疫情不明朗下舉行聚眾活動會令疫症散播。其他民主派認同要因應疫情而有後備方案，如延後活動或直播演出等。撥款最終在15位議員支持、2位反對，兩位棄權下通過。由於涉款金額多於100萬元，按照《區議會條例》，在區議會通過撥款後仍需經民政事務總署批出款項。

署方「洗橫手」阻止撥款

荃灣區議員趙恩來日前接獲秘書處通知，拒絕向康年社會服務處批出款項，活動亦告取消，原因未明。他估計由於民主派在區議會掌政，加上申請撥款的團體的負責人被視為有民主派背景，因此署方「洗橫手」阻止撥款，作政治打壓。

但他指出，建制派團體以往每年均會舉行同類型活動，全獲民政總署批出撥款，他質疑局方今年拒批有政治考量。趙又指，距離元旦尚有超過兩個月，局方無理由知道疫情在未來的發展，故應先批出撥款，再按情況決定是否繼續進行，或以其他方式舉行。

康年社會服務處負責人麥海華表示，暫時未收到區議會拒批撥款的通知，強調自己雖然是民主派背景，但其服務團體是不分光譜服務市民，過去曾經舉辦粵劇、青年人樂隊及本地創作活動，今次活動旨在宣揚新年節日氣氛，沒有政治目的。

麥海華又指，其團體曾成功申請黃大仙、觀塘區議會的撥款，故他對今次撥款被拒申請不明所以。

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