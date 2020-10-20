蘋果基金｜2020年第三季社福機構專戶 撥款安排

蘋果日報慈善基金

2020年第三季S0006「社福機構專戶」撥款安排

社福機構專戶第三季申請已於9月25日已截止。

「蘋果日報慈善基金」約於11月下旬召開本基金轄下愛心基金委員會會議審批申請計劃書。

審批後，本基金隨即在《蘋果動新聞》（https://hk.appledaily.com/free/adfundhk）、「蘋果日報慈善基金」Facebook專頁（http://www.fb.com/adfundhk）、Instagram（https://www.instagram.com/adfundhk）及網址（https://hk-charity.nextmedia.com）公佈獲批名單。

本基金亦會聯絡獲批單位通知獲批金額及撥款安排。

如獲批計劃的獲批金額在$5000或以上，本基金將先撥出80%金額予該獲批單位；其餘20%金額，則於計劃完成後且獲撥出。

如獲批計劃的獲批金額在$5,000元以下，本基金將一次過發放全數獲批金額予該獲批單位。

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「蘋果日報慈善基金」致力與社福機構緊密合作，每年透過撥款資助及鼓勵開展具創意及優質的社會服務計劃。本基金透過「社福機構專戶」募集善款支持推行各類型社會服務，服務使用者遍佈社會各階層，讓其得以充實生活，開拓更精采的人生！

「社福機構專戶」專戶編號：S0006

網上捐款：http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽 http://www.fb.com/adfundhk 及 https://www.instagram.com/adfundhk

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

【聯絡方法】

電話：29908688

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁： http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

【捐款方法】

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

恒生銀行：368-006565-001

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱

如讀者市民捐款至「社福機構專戶」，請於入數紙／支票背面寫上其S0006專戶編號，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。