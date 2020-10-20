闖劉鑾雄大宅攞錢　雙程漢判監

【本報訊】內地漢去年9月先後闖入華人置業前主席劉鑾雄及電訊盈科主席李澤楷名下大宅，聲稱要「攞錢」及求職，遭警方拘捕。他在警誡下稱知道劉既富有又慷慨，更自揭曾四度來港，每次均尋訪富豪住宅，包括「賭王」何鴻燊四太梁安琪及女兒何超蓮、何超盈的住所。內地漢昨承認兩項企圖入屋犯法罪，法官杜大衞念在他患有精神分裂，且案中沒財物損失，判囚20個月。

患精神分裂 有幻聽幻覺

持雙程證來港的被告張明通（31歲）昨在區院承認於去年9月16日及21日犯案。辯方求情指，被告僅在涉案大宅門外逗留，冀法庭考慮他有精神問題而輕判。

法官判刑時指，被告從內地來港犯案，而且專門針對富豪，屬加刑因素。不過，根據被告精神科報告，他曾在內地接受精神科治療，後因病情好轉而停藥；惟小欖精神科醫生診斷後，認為他患精神分裂症，有幻聽及幻覺。

案情透露，去年9月16日晚上，被告爬進劉鑾雄名下位於跑馬地高士美道大宅，保安發現後報警。同月21日清晨，被告再遭發現坐在李澤楷名下位於石澳大浪灣道的大宅正門門階上，聲稱來找「老細」求職，保安於是報警。被告在警誡下聲稱來「攞錢」，但李的家傭向他說英文，他聽不懂遂坐在門階上。被告警誡下自言沒錢，故到劉宅拿錢，並透露之前到訪劉宅時被逐，今次遂爬牆而入。他從社交媒體得悉香港富豪地址，早前來港時曾經尋訪劉，但被警方截獲；其後他又前往何鴻燊「四太」梁安琪及三房女兒何超蓮及何超盈的大宅，但均遭警方截獲。

案件編號：DCCC929/20