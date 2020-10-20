疑似《環時》記者機場遇襲 年輕侍應認施襲但否認參與暴動

自稱《環球時報》記者的內地人付國豪，去年8月在機場遭示威者綑綁、圍堵及毆傷，歷時接近兩小時。事後「佔旺女村長」畢慧芬及兼職侍應賴雲龍等四人被控暴動、傷人與非法禁錮等八罪，案件今在區域法院開審。其中賴雲龍承認於付國豪遭救護員抬走時施襲、並阻礙救護隊目執勤兩罪，但否認暴動罪。另外，畢慧芬申請分案處理。

案件今在區域法院開審。本案四名被告為畢慧芬（23歲）、兼職侍應賴雲龍（19歲）、兼職司機及建築工人何家樂（28歲），以及測量師黃逸豪（28歲）。控罪指他們於去年8月13日至14日在香港國際機場一號客運大堂離境大樓犯案。

賴雲龍今承認普通襲擊及阻礙公職人員兩罪，控罪指他在機場一號客運大堂離境大樓J行段犯案。案情指，救護隊目黃人龍於去年8月14日凌晨12時許與同袍奉召到機場，將身處人群中、躺在地上的付國豪移至擔架床並抬走，途中賴跑向擔架床，並以美國國旗旗桿數度襲擊付，直至旁人將他拉開才停手，其間救護隊目需要擋開賴的施襲。

何家樂則承認在公共地方管有攻擊性武器罪。案情指警方於案發後調查案件，去年8月25日凌晨在元朗洪儒路與洪基路交界截查已泊車的何，探員11705宣佈以涉嫌非法集結及傷人罪名將他拘捕。

警方在何的座駕內搜出多粒彈珠連彈射器、兩支雷射筆、摺刀及伸縮棍。同日何在警誡下聲稱不記得去年8月13日至14日身在何處、相關時間可曾到機場，以及是否認識付國豪。

另外，代表畢慧芬的大律師陳偉彥今早申請將畢的案件與其他被告分案處理，透露9月底取得畢的另一份精神科報告，先後向醫生及畢本人索取意見。及至本月中，畢決定就認知能力及犯罪意圖等索取詳細報告，並將於下周會見醫生。惟法官李慶年質疑，本案早於6月已排期審訊，畢慧芬一方的解釋只提及9月起的情況，其間三個月「一片空白」，認為情況不理想。

李官又一度表示，雖然法律典籍提及分案要考慮不斷續審和勞役陪審團的問題，但典籍沒預計武漢肺炎疫情爆發，而專家指第四波疫情將至，「所有嘢變得珍貴，尤其是審訊資源，所以我哋要用新常態嘅諗法」，建議控辯雙方先行討論。

代表控方的高級檢控官張卓勤一度反對畢一方的申請，指同一案件理應一起審訊，如分案申請獲批，並非長居本港的付國豪便要再度留港以出庭作供。控方和辯方商討後，建議當舉證至合適階段後，例如涉及畢的書面供詞和錄影會面時，再擇日續審。李官亦指屆時畢慧芬的精神科報告或已準備好，認為畢一方可保留分案權利，待那時才提出。最終陳大狀為畢保留分案權利。

四名被告中，賴、畢及何同被控暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪，控罪指他們於去年8月13日至14日在香港國際機場一號客運大堂離境大樓G行段，連同其他身份不詳的人參與暴動，以及非法及惡意傷害付國豪。黃及畢另各被控一項非法禁錮罪，指他們同日同地非法及損害性地禁錮付，並在違反他的意願下將他禁錮。黃另被控非法集結罪，指他和其他身份不詳的人犯案。案件下午續審。

【案件編號：DCCC812/19】

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