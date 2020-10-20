男女涉持刀棍兇人　新城市保安護送

【本報訊】沙田新城市廣場去年9月有大批市民聚集大合唱，一對中年同居男女疑用手機拍攝眾人，與市民發生衝突。其間該對男女涉嫌手持水喉通與長刀恫嚇市民，兩人及後各被票控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨天開審。根據承認案情，女被告警誡下稱：「我嗰陣俾人打，我先拎把刀對峙。」庭上播放新城市廣場閉路電視片段，女被告疑犯案後獲多名保安護送離開。

被告為任職廚師的黎一龍（45歲）及其任職旅遊巴司機的同居女友陳美英（49歲），兩人被控去年9月15日在沙田新城市廣場L1上落客區的公眾地方管有攻擊性武器，即分別管有一把刀及一支棒。案件由裁判官香淑嫻審理。

與市民爆衝突

控方庭上播放新城市廣場的閉路電視片段，約晚上10時半，三名商場外判保安員於L3樓層護送女被告離開，其後她獨自乘搭電梯離去。女被告於L1樓層步出電梯，其後於同層推開連接的士站的玻璃門，經的士站朝沙田正街方向離去，身後有一班人緊隨其後。

庭上播放網上流傳的片段，顯示有一班市民與男被告發生衝突；當時男被告手持長棒，向市民破口大罵「影乜 X 嘢呀」，市民隨即以雷射筆照向他；女被告則揮舞長刀，被市民以粗口辱罵，其後兩人登上私家車離開。案件今續。

案件編號：STS1600、1601/20