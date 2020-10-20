職工盟首戰勞顧會　抗建制壟斷

【本報訊】勞工顧問委員會新一屆勞方代表換屆選舉下月21日舉行，各大工會已提名人選，競逐五席位，今截止報名。勞顧會選舉在「全票制」下，長年被建制工會代表包攬席位，但去年反送中運動掀起新工會成立浪潮，選民增加或有機會打破困局。非建制派今屆共派五人出選，包括傳統和新工會成員，職工盟則一改過去杯葛的立場，近10年來首次有屬會派人參選，由教協理事文浩然出戰。主席吳敏兒指雖然評估勝算不大，但新政治形勢下應「寸土必爭」。

由議員助理和社會機構職員組成的「社會及政治組織從業員工會」，今屆派出理事李志宏和雷謙凱參選；去年才成立的工會，亦有香港金融業職工總會主席郭嘉榮（圖），和香港酒店工會主席徐考澧出選。

職工盟近10年均杯葛參選，批評勞顧會選舉採取「全票制」不公平，導致親建制工會長年包攬席位。翻查資料，已故教協創會會長司徒華曾於1982至85年，連續四年擔任勞顧會委員，之後便再沒有教協成員當選。

去年「反送中」運動掀起籌組新工會浪潮，外界期望可打破建制派壟斷。最新的僱員工會總數增至1,302個，較去屆勞顧會選舉時激增54%。勞工處回覆本報查詢指，今屆選舉單位名冊將於10月30日公開。

顯示反抗意志

職工盟主席吳敏兒坦言對選情不樂觀，但認為參選可顯示反抗意志，尤其教協近來備受打壓。勞顧會為政府諮詢機構，每兩年一屆，今屆多項勞工政策仍未落實，包括劃一勞工假及銀行假，和取消強積金對沖。