社民連八成員遭票控違限聚令 五人求轉介當值律師服務

今年4月社民連八位成員包括梁國雄及黃浩銘等人在灣仔警總外示威，被票控違犯四人限聚令。案件今午於東區法院提堂，八名被吿申請押後答辯，並呈上信件請求裁判官為其中五名被告轉介當值律師服務跟進。裁判官林希維最終同意轉介，並將案件押後至12月1日再訊。

八名被吿分別為黃浩銘、李善芝、辛浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄、曾健成及梁智輝。據傳票內容指，八名被告於今年4月30日早上10時許在灣仔警察總部附近參與受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。其中梁國雄、黃浩銘、李善芝表明會自辯，其餘五名被告則呈信請求裁判官轉介當值律師服務跟進。

被告陳寶瑩庭上指，由於傳票案件暫時不屬當值律師服務範圍，早前東區裁判法院服務處已拒絕五人的申請，但稱如被告得到裁判官轉介，會重新考慮相關申情。陳續稱，要求轉介當值律師服務的五人之中，有被告已年逾七十，不可能自辯，要求申請當值律師服務，以確保審訊公正。

裁判官林希維最終願意為五名被告轉介當值律師服務，並將案件押後至12月1日再訊。

【案件編號：ESFS13-20/20】

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