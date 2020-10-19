777自誇百毒不侵　直認懶理批評

【本報訊】自去年反送中運動後，特首林鄭月娥一直不理民意訴求，香港民意研究所民調更有逾四成市民給她0分，但林鄭接受訪問時仍然漠視民意，堅稱自己「問心無愧」，亦表明「不看、不聽」對她的批評，甚至揚言減少出席立法會會議，又強調會在學校、社團、媒體教育方面加強國安法教育。有立法會議員轟林鄭已完全無視香港核心價值，「睇得出佢冇將香港人放在眼內」。

稱受制裁最多不赴美

林鄭昨接受多份左派報章訪問，不停向北京表忠，聲稱港版國安法已起立竿見影之效，認為社會恢復穩定，又自誇政府落實國安法「到位」，今後工作是深化公眾對國安法認識，包括在學校、社團、媒體教育多下工夫，利用每年一度的國家安全教育日，多辦論壇或討論會。

但林鄭在訪問中亦承認，香港國際形象已經受損，需要修補，並反擊外國政府及政客在有關方面的打壓，令海外人士不能安心到香港投資、營商；對內地人民則要感情上進行修補，稱與內地人民「真的是同胞，歡迎內地人到香港的大學讀書、工作及旅遊」。

而她接受中新社訪問時表示，作為特區政府主要官員，對能夠負上維護國家安全重要歷史任務感到光榮；對於受到美國制裁，林鄭則指一些西方國家的政府官員或國會議員，對香港作出無理批評，必須反駁，更「寸嘴」指最多不去美國。

胡志偉斥無視香港人

面對自反送中運動後民望大跌，林鄭堅稱所做的事都為香港好、為國家好，「都是問心無愧，會繼續做」，又指網上針對她及其他官員的攻擊，會選擇「不看、不聽」，更自稱「百毒不侵」。對於民主派立會議員對她及政府的批評，林鄭反指自己到立法會交待只會被民主派議員侮辱，又形容上任後決定每月到立會接受「短問短答」沒有甚麼好回報，聲稱會重新考慮有關安排。特首辦回覆指，特首仍然會出席每年四次的立法會答問會，「短問短答」環節則會在現況改善才會再考慮。

身兼民主派會議召集人的民主黨主席胡志偉直斥林鄭「自己攞嚟衰，攞嚟賤」，批評對方沒有重視香港核心價值，指港版國安法令社會穩定，但事實上是「黑警」在街上使用暴力，「經常喺街無緣無故濫捕濫告」。胡志偉認為，林鄭沒有正視社會過半數人給特區政府及警隊「零蛋」的評分，「從其說話睇得出佢冇將香港人放在眼內」、「冇諗過同香港人重新建立對話關係」，亦無心處理管治失敗的問題。