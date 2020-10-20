獲邀在香港大學學生會第107屆幹事會及評議會的就職典禮上作主禮嘉賓，這是當晚我對學弟妹們的說話。

「你們可能期望我今晚會講一個政治議題。對不起！你們會失望了，我今天只會講一個老生常談的題目：學習等候。甚麼是等候？等候是一個人期望着某些事情發生，但還未發生前的一種心理狀態。等候是你自願或不情願地接受了，你的需要暫時不能得到滿足。

你需要甚麼？這通常都是涉及某種改變，可能是你內在的改變、與其他人關係上的改變、或你的環境出現改變。等候是關乎時間，而只有當時間是長的，你才會察覺到自己是在等候。

要多久？常識告訴我們改變越大，要等候的時間就會越長。因此，若你希望見到改變，尤其是一些大的改變，就要學習等候，因等候的時間會很長。要有大的改變，過程不單長，且複雜。這是說，沒人能預知改變會確實在哪一刻來臨。當你在等候這樣的大改變來臨時，你永遠不會知道還要等多久。等候就好像是永恒般，這也是為何等候是艱難的，也是為何你要學習等候。若你太早就放棄了，那你期待要發生的事，可能就在你放棄後的下一刻就來臨，失諸交臂。

如何學習等候？有些人誤解以為等候就是甚麼也不做。時間不容許我長篇大論去解說你在等候時能做甚麼，但我希望仍能提出一些大方向。

原則一：不要做一些事令你不能從那將要來到但仍未來到的改變中得益。

你為帶來這改變，已付出努力。為要帶來這改變需做的，你都已做了。改變的過程是長且複雜的，或許你已不需再做甚麼去令改變發生，你只用等候。

這就好像要焗一個蛋糕，你準備好了蛋糕漿，放進了焗爐，並設定好時間。這時你只需等候，焗爐就會完成之後的工作。現實世界的分別，是你不能設定完成的時間。但你至少不會做一些事令你為帶來改變所作的努力，付諸流水。

還有，你要確保當收割成果終於來到的時候，你的人還在。在等候的時候，要用所有方法去保存自己。也不要做一些事與你期望出現的改變有衝突。若你希望能見到多一些公義，在等候之時，你不會行不義。

準備自己 懷抱希望

原則二：做一些事去準備自己，好讓你能從那將要來到但仍未來到的改變中得到最大的益處。

你在等候時實際要做甚麼，與你期望的改變是有關連的，若你希望社會有民主的改變，你就要為將要來到的民主時代做好準備。你可以在等候之時更多去實踐民主。我不是說讀更多，而是實踐更多。很多東西，我們是難以只透過閱讀，而要在實踐中才能學習得到的。

你也不用等到改變終於來到的時候，才去做一些與等候要達成的目標相關的事。在等候之時，你已可以開始準備自己，就去把期望的改變的一些方面實踐出來。若你想社會少一些不公義，你最好現在就去把周遭的環境中的不公義找出來，並做一些事去把不公義的破壞減少一些。

原則三：懷抱希望。

因等候會很長，在這漫長的等候過程，你會灰心是自然不過的事。你會覺得等待好像是沒有止境。你會懷疑過去的努力會否白費；你會擔憂等待最終甚麼也得不到；你會感覺等候就是在浪費時間。要捱得過這艱難的等候過程，就要懷抱希望。

舉個例子，你在等最後一班巴士，若你相信巴士即使是遲了但最終還是會來，你就會等下去。問題是，你相信公義最終必會得勝嗎？我或許要在下一次才能與你分享怎樣去保持一個滿有盼望的心。但若你選擇了等候，你就要想方法去尋索希望。

希望很多時候像一粒種籽，有人在你不察覺的時候，已撒在你心中。也是在你不知道的時候，有另一些人在你的心澆灌，有人為你細心除去荊棘。當天上的陽光照耀，那希望的種籽就萌芽茁壯成長起來。希望也像燭光，你的心燭本來還未點着，有人用自己心中的火，即使如豆般小，把你心中的希望燃點起來。不過你還是要小心守護它，因狂風是很易把希望之火吹熄的。

無論是種籽或燭光，希望都不是一個人可自己製造出來，而是要與其他人一起去共同培育出來。盼望在經過漫長及艱難的等候的過程之後，你與我能一起見到那個我們都希望見到的改變。」

戴耀廷