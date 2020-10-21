國泰大裁員︱梁君彥稱不迫切拒批休會辯論 譚文豪：5千幾人無飯開都唔迫切？

曾為國泰飛機師的公民黨譚文豪關關注國泰裁員事件，他在立法會提出休會待續議案，要求辯論相關問題。

立法會今午復會完成口頭質詢環節後，譚文豪即提出休會待續。他指出，國泰大幅裁減職位，港龍更即時停止運作，由於裁員人數眾多，立法會有需要知悉政府有甚麼措施妥善保障國泰員工的應有權益，尤其港府於今年6月曾向國泰投資273億元，惟事隔數月發生國泰裁員，立法會亦有需要知道港府在國泰的觀察員有何角色，例如有否盡力保障員工生計及確保香港的失業率不會大幅上升。

譚續指，國泰獲港府巨額資助尚且不敵疫情，立法會更有必要了解政府是否知道，其他本地企業會否效法國泰的做法。他強調，代主席民建聯李慧琼和工聯會麥美娟也指出，國泰裁員引證今次疫情重創香港經濟、百年一遇，建制派也認為情況嚴峻迫切。

之後李慧琼宣佈暫停會議，以研究譚文豪議案的措辭和理由。

梁君彥拒批辯論：政府已回應 事件不迫切

復會後，立法會主席梁君彥揚言與各黨派和市民都非常關心惡化的失業問題，也明白國泰裁員一事備受關注，但他推說政府已經回應，議員又可透過不同渠道跟進，故事件不是迫切至非要在今日立法會上進行休會辯論。

譚文豪即反駁，「5000幾人無飯開都唔迫切？你有飯開咋！」不過梁君彥未有理會，重申議員有不同渠道繼續跟進。

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