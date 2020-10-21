露宿者黎民十30年同鄉不信懲教自殺說法：亞十性格開朗 促查明真相

今年2月在深水埗通州街公園，疑遭警暴的越南裔露宿者黎民十（亞十），本月8日在小欖精神病治療中心還押候訊期間死亡。懲教處稱其於囚室內以長褲纏頸自殺。牧師林國璋稱將待法醫完成解剖及將遺體送往火化後，於殯儀館舉行安息禮拜，並親自將亞十的骨灰送回越南予其家人。有與亞十認識逾三十年的同鄉稱不相信他會自殺，望儘快查明真相，「至少要有個明白」。

立法會議員邵家臻稱，被送入小欖精神病治療中心的囚友都在一張醫療觀察名單上，職員會每15分鐘巡邏一次，並在記錄冊上簽名確認。他稱昨天已發信予懲教署，要求對方妥善保存當日的閉路電視片段，「就唔好到時又話壞咗、又話唔知邊個人撳咗掣洗咗、又或者條片花咗呀，唔好講埋晒依啲嘢」。惟邵亦稱之前多次向懲教署發信，從未獲得任何回覆。

協助深水埗露宿者多年的林國璋牧師稱，待驗屍及火化完成後，會於殯儀館舉行安息禮拜。早前亦收到亞十家人的信件，請求他代為辦理後事並追尋真相。

黎民十的一些越南同鄉，在他原本露宿的位置設起一個小型祭壇，並合資買了一些水果、啤酒放在壇上。香爐上除了香燭，亦插有未熄的煙。「佢食煙㗎！」有與他認識逾三十年的同鄉稱，是從其他到小欖探訪的朋友口中聽聞亞十離世的消息，「啱啱聽到嗰時我哋都唔信、大家都唔信……再早兩日有朋友入去探佢嗰時都好哋哋。」他指與亞十逃難來港後相識，三十多年來兩人「有傾有講」，形容亞十性格隨和、開朗，不會把心事「收收埋埋」，至今無法相信他會自殺。

他指自己與一眾亞十的朋友都不知所措，故向牧師求助，希望儘快查明亞十離世的真相，「至少要有個明白」。

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