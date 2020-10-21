關員涉藏對講機受審 警員坦言不記得從何處搜出

去年9月13日中秋節，有人聚集在紅磡海韻軒附近，向結婚擺酒的警員「祝賀」贈慶。有海關人員與友人當日駕駛電單車途經海韻軒酒店外，遭警方截查，發現他們各管有一部對講機，兩人各被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。涉案關員今於九龍城裁判法院受審。搜查被告的警員承認，完全沒有在書面證供提及曾檢獲涉案對講機。至於負責檢取證物的警員則供稱，他不記得對講機是在現場抑或在警署內檢獲。

被告為海關人員林熾輝（26歲），控罪指他於去年9月13日在紅磡紅樂道沒有行政長官會同行政會議或電訊管理局局長設立的適當牌照下，管有無線電通訊器具，即無線電發送器具。

根據通訊辦守則，若市民使用409兆赫以及功率不超過0.5瓦特的對講機，可獲豁免領牌。隸屬條例執行科的通訊辦助理電訊督察林良宏供稱，涉案對講機在開機狀態下，接收頻率在豁免範圍內；但由於對講機內有多項內置記憶頻道，他不可能測試所有記憶頻道。

辯方問林，是否不能排除被告持有的對講機可獲豁免牌照。林指在沒有測試記憶頻道的情況下同意此說法，但若其中一條頻道超過409兆赫，則不能同意。辯方指出，林進行測試時將對講機接駁外置金屬線，但對講機被檢獲時沒有駁線，兩者發射的功率會有誤差。

警員4970黎穎斌則供稱，當晚於案發地點附近處理非法集結事件，看見被告與另一人同坐於電單車上。黎收到上司指示要拘捕兩人，遂上前搜查，並在被告的背囊內搜出涉案對講機、兩個防毒面具、眼罩以及寫有救護員的反光背心等。

辯方指出，涉案對講機是置於背包中的一個腰包內，黎不同意，並稱從未看見腰包。辯方續指，黎的兩份書面供詞中，完全沒有提及搜到對講機一事，黎同意。辯方續指，黎其實從未在被告身上搜到對講機，黎否認。

負責檢取證物的警員何曉培（音譯）供稱，他並不記得是從腰包抑或背包中搜出對講機，亦沒有印象對講機是於現場抑或警署內檢獲。

同案報稱商人的另一被告伍展邦（26歲），早前同意控方案情，獲准自簽2,000元、守行為24個月，控罪撤銷。而林熾輝則不認罪，案件由裁判官鄭念慈審理，11月4日續審。

【案件編號：KCCC724/20】

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