工程師巴士上殺女友案 死者生前稱「難保有一日你好憎我」

年輕男土木工程師疑控制慾強兼妒忌心重，不滿將升讀大學的女友參加Ocamp，威脅公開兩人的性愛片段，惹女方反感提出分手。工程師最終在巴士上狂插女友33刀，令女友斃命。他被控謀殺，案件今在高等法院續審。控方庭上播放死者生前與被告多段錄音對話，被告認為Ocamp「聲名狼藉非空穴無風」，擔心死者會被「抽水」。死者則不滿被告「太chur」令她「唞唔到氣」，更謂「難保有一日你好憎我」，做出損害她名聲的行為。

被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在柴灣一架118號城巴上，謀殺20歲女友李倩姮。

死者指被告不肯面對個人問題

控方播放案發當日凌晨被告與死者的多段錄音，內容提及被告已將性愛片段交還給死者，死者則稱已將被告的威脅錄音刪除。不過，雙方皆猜度對方「好似留有一手」。被告稱：「我哋之前做愛嘅片同相，我有嘅已經搵咗擺喺SD畀你。」但死者回應謂：「不過我唔知有冇backup。」她更謂：「難保你一日再痴線，你都唔肯去面對自己嘅問題，以為自己控制到。」

被告又不斷要求死者聲明是自願錄音，並且已將威脅錄音刪除，若有關錄音往後不慎流出，則是透過不法途徑所得。死者不明所以，多次反問：「乜嘢呀，噏乜嘢呀，好煩呀。」被告解釋，不法途徑所得的證據不受法律認可，死者聞言，語帶諷刺回應謂：「以為講完就唔係？」被告又要求死者同意所謂的「威脅」只是無心之失，但死者拒絕，稱：「唔係，你有心，不過我選擇原諒。」

兩人後來均稱互不信任對方。被告稱死者雖然刪除威脅錄音，但似乎「留有一手」。死者反駁謂：「你都好似留有一手，難保有一日你好憎我……」被告即問：「例如？」死者謂被告或會做出損害她名聲的事，或者「偽造啲嘢擺上網」。

不欲死者參加Ocamp 指男人堆中必有人比較淫賤

此外，被告又不滿死者「放飛機」並堅持參加Ocamp，雙方為此略有爭執。死者揚言一定會參加Ocamp，不滿指「你諗嘢嘅方式令我好chur，我少少唞唔到氣」，並謂雙方不會達成滿意的共識。

被告則提及近年新聞經常報道大學生Ocamp意識不良，認為「聲名狼藉」並非「空穴『無』風」。被告表示「帽就唔會」，只是擔心死者會被「抽水」。被告並謂「樹大有枯枝」，男人堆中必有人比較淫賤。

控方及後播放案發118號巴士的閉路電視片段，只見被告尾隨死者上車後，兩人坐在上層中間位置，死者靠窗，被告則坐在通道旁。當時巴士上層另有四名乘客，其中一人坐在死者正前方。

片段顯示，被告上車後不斷望向死者，又多次望手錶，兩人似有傾有講。惟約5分鐘後，被告突然從背包中拿出廚刀，右手持刀，不斷插向死者心口位置。坐在死者前方的乘客見狀，驚嚇得離開座位。被告一度站起身並望向其他乘客，繼而再狂刺死者。被告及後站起，自插多刀，並兩度欲撞破玻璃窗但不果。他及後取下巴士上的鐵鎚，敲破玻璃後向外躍下。

驗屍報告顯示，死者的頸、上半身、上肢及左手等多處均有3至15厘米不等的刀傷。案件明續。

【案件編號：HCCC329/18】

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