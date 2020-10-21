蔡堅：強制檢測易矯枉過正

【本報訊】港府擬推行強制檢測，對象包括有確診個案大廈的居民。惟多名醫學專家反對有關安排，其中醫學會會長蔡堅接受電台訪問時質疑，如政府繼續豁免某部份人士的檢疫，疫情一樣有可能擴散，措施成效存疑。

醫生或違私隱指引

食衞局日前與醫學會等10個醫療團體會面，聆聽業界對強制檢測的意見。出席會議的醫學會會長蔡堅昨日接受港台訪問時質疑，如果是最輕微的病徵，如流鼻水都要强制檢測是「濫做」及「矯枉過正」，無助加快尋找確診個案，如果政府繼續豁免某部份人士的檢疫，疫情一樣有可能擴散，對强制檢疫是否真可抑制疫情存疑。他批評措施破壞醫生與病人的互信關係，形容雙方關係就像「神父與告解者」，不會胡亂透露對方私隱，如要向政府舉報病人私隱，醫生將違反醫委會保護病人私隱指引。

病人政策連線主席林志釉在同一節目亦認同，措施破壞醫患互信，擔心病人或不敢求醫。以現時的社會民情判斷，要求港人接受强制性措施有困難，認為應從教育着手，會較易接受。醫學界立法會議員郭家麒則直斥，有輕微病徵的病人數量龐大，若以此作檢測標準是猶如大海撈針，浪費人力物力，「病人都會怕咗唔去睇症」。

另外，社署今日起將為全港安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工，展開第四輪武肺病毒免費檢測，對象包括全職、兼職、外地勞工及替假員工等，為期約三星期，呼籲有關員工積極參與。