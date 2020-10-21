跑步街坊襲警罪成庭上一度暈倒 判囚三周准保釋上訴

警方去年10月26日晚上派員到觀塘某行人隧道連儂牆調查，其間拉起封鎖線。有身穿運動衣落街跑步的街坊疑不滿封路，不忿道：「不如封鎖晒成條馬路！」街坊及後被指對警長批踭頂胸及拗警長手指，遭控以襲警罪。雖然警長於審訊時供稱，不排除被告批踭只是出於意外，惟裁判官今裁決時認為被告兩次動作均是有心襲擊，並指法庭不能姑息襲警行為，裁定被告罪成，並拒絕替被告索取報告，判被告入獄三周，但准他保釋等候上訴。

任職採購文員的被告王志豪（38歲）被裁定罪名成立後，在聽取辯方大狀求情陳詞時突然身體發軟，暈倒前傾，庭警及保安見狀上前扶著被告。被告拉下口罩，只見臉色臘黃及發青。裁判官莫子聰一度休庭，讓被告休息約20分鐘，之後才繼續聽取求情及作出判刑。

警曾問被告是否想襲警 官指警此語是為阻止而非發問

被告獲准保釋等候上訴。他離開法庭時接受訪問，直言對裁決結果感到震驚，他自言被定罪一刻腦海一片空白，重申自己沒襲警。

裁判官莫子聰裁決時指，隸屬東九龍衝鋒隊的警長劉協成作供時稱不排除被告批踭是出於意外，可見警長公平坦白，更顯可信可靠。

至於警長於案中曾質問被告：「做乜嘢？想襲警？」莫官認為這是廣東話常見的語病，用「想」字來形容別人的動作而非想法。莫官認為，警長當時並非向被告發問，而是被告已做出相關行為，警長的問話其實是要警告及阻止被告。

官指警員證供清晰 沒有誇大或動搖

對於警長自言擔心送院會遭醫護「起底」，因此事後沒有即時求醫，莫官認為警長的憂慮可以理解，況且警長傷勢亦不重。而警長在遇襲後連番問被告「做乜批我踭」，被告均沒有回答，莫官認為如此顯示被告兩次襲擊均是有心，認為警員證供清晰，沒有誇大及動搖，裁定被告襲警罪成。

辯方求情指被告是採購文員，又是足總註冊教練，周末會教小朋友踢波，僅收「車馬費」。被告性格溫和及有責任感，犯案不符他的本性，且本案在同類控罪屬最輕微，連警長都懷疑被告批踭並非故意為之，可見力度不大，望能判處緩刑或索取社會服務令報告。

辯方又指，被告當晚從秀茂坪住所出發跑步，以為不用帶身份證，被截停時正折返住所，他早前已承認沒出示身份證明文件罪。

莫官就被告沒帶身份證一罪判處罰款500元。至於襲警罪，莫官則指被告無悔意，控罪嚴重，又指警察有使命保護市民生命財產，維護法紀，法庭不能姑息襲警行為，須判即時入獄，判被告入獄三星期，但准他以現金5,000元保釋等候上訴。

【案件編號：KTCC450/20】

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