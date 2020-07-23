武漢肺炎︱私家醫生被指未為確診病人檢測 蔡堅力挺無延醫：有人亂砌生豬肉

衞生防護中心昨日公佈源頭不明的武漢肺炎病人（第5259號）詳情時，不點名「指摘」私家醫生鍾緯略沒即時安排病人檢測，要病人自行到油麻地臨時檢測中心接受測試，其後確診。鍾昨日強調有寫轉介信給病人，但衞生防護中心沒向公眾交代，頻呼冤枉。醫學會罕有發聲明反擊，指鍾醫生的做法並無不妥；會長蔡堅狠批有心人在疫潮之下無事生非、「捉幾個私家醫生祭旗」，居心叵測。《蘋果》正向衞生防護中心查詢，會否重新交代鍾緯略的診治及轉介過程，正待回覆。

指防護中心未弄清事實就指摘 醫生：問心無愧

醫學會的聲明指出，經查證後，知悉鍾緯略已診治病人、建議病人接受檢測，及寫了轉介信。聲明指，因為衞生署樣本收集服務有局限，鍾醫生評估了各種客觀因素後，作出合適安排，並無不妥，「絕不應該受到公開批評」。

據鍾緯略昨日受訪，女病人上周日（18日）中午求診，當時她有發燒及感冒病徵。鍾認為她需接受檢測，但因周日沒有私人化驗所營業，即使病人願意即日留樣本，亦無法檢測，故為她撰寫轉介信，希望她到公立醫院或門診即日做檢測，以免延誤病情，未料病人最終自行跨區到油麻地臨時檢測中心取樣。他對政府沒有公佈詳細求醫情況感到無奈，「我作為醫者其實我做足晒所有嘢，提醒咗病人點樣去做，我又冇揀病人睇，問心無愧，咁樣攞個心出嚟做但唔問清楚就咁樣點名講我，有少少唔開心」。

蔡堅：指控嚴重或損醫生聲譽須「幫手出聲」

醫學會會長蔡堅表示，衞生防護中心的指控嚴重，或損醫生聲譽，必須「幫手出聲」。他強調，鍾的做法非常恰當，也無延醫，「如果我自己，知道星期日衞生署驗唔切，其他化驗所唔開，都係寫轉介信去急症室，唔使病人等咁耐，（在急症室）4個鐘頭有結果」。

蔡堅批評，在第三波疫情期間，衞生署化驗服務飽和、不能應付需求時，私家醫生安排的檢測，曾要等足10天才有報告，但當時私家醫生沒有指摘衞生署，並以臨床經驗和診斷，控制不必要檢測數量。但到了今天，有人竟然無事生非，「捉幾個私家醫生祭旗」，甚至亂砌生豬肉，居心叵測。

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