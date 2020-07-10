元朗前區議員王威信身處721現場稱遭詆毀 控張秀賢誹謗

元朗前區議員王威信入稟高等法院，控告現任區議員張秀賢誹謗，指張在fb上發表失實言論，詆毀他曾參與元朗7.21襲擊及非法操控選舉，而且沒有刪除網民的誹謗及威脅性留言，嚴重損害他的聲譽，要求法院禁制張秀賢繼續誹謗，並要求賠償。

入稟狀指，被告張秀賢去年7月22日在fb專頁發佈影片，指原告王威信漠視7.21當日街坊遭黑幫襲擊，甚至預知會有襲擊。大量網民亦留言指王勾結黑幫、開閘協助黑幫進入車站施襲等。

去年10月17日，張再在專頁發文，入稟狀指內容涉及指控王與大地產商聯手操控去年區議會選舉、用非法手段阻礙張參選等。有網民留言指王牽涉官商勾結，並重提王參與7.21事件等。

王威信直指全部指控一律失實，又謂張未有採取合理方法查證，明知或不顧內容虛假，用誇張方式發佈資料，吸引大量留言侮辱王和威脅王與家人，並有大量轉載。入稟狀指，張無視留言對王的損害和威脅，以圖在區選中獲利。

入稟狀續指，王今年6月向張發律師信，但張沒有道歉，更在連登討論區公開信件，引來更多辱罵王的留言。王指上述誹謗言論嚴重損害其身為區議員和執業律師的聲譽，令他陷入醜聞，受公眾藐視。

根據入稟狀，王於2008至2019年出任元朗區議員，2012年起擔任副主席，2017年獲政府頒發榮譽勳章，此外亦是鄉議局顧問、香港足總董事、元朗足球會會長，以及市政服務上訴委員會和社區體育事務委員會成員。

【案件編號：HCA1779/20】

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