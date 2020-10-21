時裝設計工具被指攻擊性武器 理大女生按官要求庭上示範用鐵鎚接合鉚釘失敗

網民去年10月27日在尖沙嘴發起追究警暴遊行，同晚警方與市民在旺角及紅磡等地爆發衝突，四名學生事後被控參與非法集結等罪，案件今在九龍城裁判法院續審。其中被控管有攻擊性武器或非法用途工具的女生，早前辯稱指涉案鎚仔及鉚釘等工具是用於時裝設計。惟主任裁判官嚴舜儀質疑她的解釋，今更要求她在庭上即席示範如何以鎚仔將一對鉚釘接合。被吿嘗試不果，自言已有接近一年沒做過相關工序，而且並非每次都會成功。

四名被告依次為傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲少年，他們同被控一項參與非法集結罪及一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪。

而身為理工大學二年級學生的首被告傅詠琳，另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。當日警員在她的背囊裏搜出多對鉚釘、一個鎚仔、一對防滑手套等物件。被告早前供稱，上述工具是用於時裝設計，關鍵證物鎚子是用來將鉚釘嵌上裙子。

官指難理解如何能用鎚子將一對鉚釘接合

主任裁判官嚴舜儀今對被告的說法提出兩項質疑，一是指鉚釘長度與布料的厚度不符，二是釘芯長度接近釘口連釘頭的一半，而釘又有硬度，難以理解如何能用鎚子將一對鉚釘接合。

針對第二點質疑，嚴官要求被告即席利用相關證物將鉚釘接合，並在庭上找來膠墊塾枱、眼鏡布塾釘。惟被告嘗試後不成功，一對鉚釘損毀。

被吿及後解釋，相關接合方法是她透過網上自學，只要技巧正確，釘芯會受壓摺疊，順利嵌入釘口。被告強調，即使以往嘗試也不是每次都成功。辯方覆問時，被告亦指自被捕後已再沒有做過相關工序。

控方則認為釘芯太硬，而釘口坑位太淺，兩者不可能穩妥地接合。被告不同意，認為方法可行，建議控方在網上尋找相關教學。

此外，被吿辯稱被捕前是希望前住位處聚寶坊的KFC吃晚餐，之後再返回工作室，但因為不希望折返，所以就先在宿舍將鎚子等工具放在背囊裏。控方質疑，從地理位置上來看，宿舍位處工作室和聚寶坊的中間位置，被告大可先往吃飯、再回宿舍拿工具。被告不同意，並指「我唔知其他人會唔會咁做，但我唔會」。被告作供完畢，其餘被告不出庭自辯。

裁判官要求控辯雙方呈交書面陳詞，案件將於12月30日繼續聆訊，其間各被告繼續保釋。

【案件編號：KCCC656/20】

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