匡智宿舍學童受虐　警終止調查

【本報訊】嚴重智障兒童學校匡智松嶺第二校的宿舍爆出員工虐待學童醜聞。報道指有學生遭職員以門多次夾手致骨折，亦有學童長期被約束工具綁在椅上或鎖在細小房間內，更有學生被餵食時鯁喉，送院後腦幹死亡留院至今。由於嚴重智障學童不懂說話表達，投訴無門。教育局稱正與學校了解詳情，嚴肅跟進事件。

職員多次關門夾手致骨折

據《香港01》報道，住在匡智會松嶺二校宿舍的16歲學童文仔（化名），其母去年3月收到校方通知，指文仔與職員拉扯指甲受傷，其後校方又指文仔要入院，改口稱受傷原因是文仔拍到床框。醫生指文仔手指骨折，要在手指頭內鑲插鋼釘，認為情況有可疑，其母於是報警。

警方翻看閉路電視，指文仔是被門夾到手受傷，文仔母親遂向校方要求翻看錄影，見職員嘗試將文仔推入房，惟文仔捉住職員的手，職員至少四次關門，夾到文仔手指，其間尖叫哭喊聲不絕。文仔母親5月收到警方通知因證據不足終止調查。

該報道又引述該宿舍前職員指，前年19歲學童樂樂（化名）被綁在「特別椅」，帶上頭盔和腰封等。當晚樂樂家人到訪，社工即脫下所有約束物。當晚凌晨樂樂因嘔吐送院，翌日再被束縛，前職員見其有大片瘀傷，決定報警，惟警方認為證據不足，事件不了了之。

另外，該報道指2017年8月一名8歲學童康仔（化名）被餵食時鯁喉，惟職員未有及時發現，最終腦死亡，住院至今。

匡智松嶺第二校昨晚舉行家長會，惟校方拒絕傳媒採訪。有家屬表示不清楚虐童醜聞，但指宿舍人手嚴重不足，「夜更嗰啲都係10點幾就走，得返一、兩個（職員）喺到」。其間她一度眼泛淚光，指作為單親媽媽，沒有能力照顧輕度弱智兒子，「唔輪到我哋擔唔擔心，好無助」。匡智會以尊重私隱為由，拒絕回應事件，僅指正研究成立專責小組檢視。教育局回覆稱無收到涉事投訴，正向學校了解，嚴肅跟進事件。工黨立法會議員張超雄認為事件「絕對係一種虐待，絕對不能接受」，要求匡智會公開交代，教育局亦應獨立調查事件。