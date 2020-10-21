男生藏鐵枝鐵鎚 官同意刑罰或過輕 擬將感化令改服務令

去年11月12日網民發起「破曉行動」阻塞交通，有17歲男生在馬鞍山遭警方截查，搜出鐵枝及鐵鎚等物。男生及後承認管有適合作非法用途工具及管有物品意圖損壞財產兩罪，獲署理主任裁判官溫紹明判處接受感化一年。惟律政司認為判刑過輕，溫官的判刑屬原則性犯錯，今申請覆核刑期。溫官今同意判刑或未必足夠，但法庭亦不一定要判處拘留式刑罰，下令先索取社會服務令報告，再作判刑。

17歲被告姓呂，今年剛考畢DSE，早前承認於去年11月12日在馬鞍山德信中學外管有削尖鐵枝、削尖行山杖、鎚仔及破碎玻璃鎚仔。

律政司今引述被告的感化報告指，被告有錯誤觀念需要糾正，亦承認曾參與其他堵路活動，但被告沒有向家人透露有關事情，質疑家人是否可協助被告改過，認為感化令不足以協助被告更生。

辯方則指被告從不抗拒履行社會服務，並指律政司未能提出案例支持必須判處拘留式刑罰，強調本案案情並非最嚴重，亦非必須判處拘留式刑罰不可。

溫官考慮後指出，被告承認控罪，案情亦顯示他只是管有相關物品，沒有任何財物遭損毀，被告也如計劃升學，重新出發。惟溫官同意判刑可能未必足夠，但同時指出，即使判刑過輕，亦不一定須改判拘留式刑罰，認為社會服務令也能有一定阻嚇及懲罰作用，故下令案件押後至11月4日，先為被告索取社會服務令報告，其間被告可繼續保釋候判。

【案件編號：STCC1064/20】

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