鄧龍威捲菲律賓藏毒案囚終身 保安局：移交回港服刑要由當事人提出

在菲律賓捲入藏毒案被判囚終身的港人鄧龍威，早前終極上訴失敗，當地最高法院維持原判，政府今日（21日）回應立法會議員謝偉俊會否向菲方提出移交鄧回港服刑的要求時指，如其罪行在菲律賓屬最終判決或沒有進一步法律程序下，移交回港服刑的申請必須由當事人提出，特區政府會依法處理其申請。

保安局局長李家超回應謝偉俊的提問指出，入境處協助在外香港居民小組近日從鄧龍威的家屬獲悉鄧的上訴已被菲方駁回，小組會繼續與當事人家屬了解當事人意願及跟進，並提供可行協助。

謝偉俊要求政府回應，會否促請菲方給予鄧龍威假釋或特赦，或移交鄧龍威回港服刑。保安局回應指，根據法例和兩地就移交被判人士簽訂的協定，在菲律賓被囚港人如其罪行在當地判決屬最終決定，或任何其他罪行並無進一步法律程序待決的情況下，特區政府會依法處理其移交回港服刑的申請，「但首先，申請必須由當事人提出。給予鄧先生假釋及特赦以讓其返回香港，相關決定是由菲律賓政府及菲律賓總統分別作出」。

2000年被指涉藏毒罪菲律賓被捕

未審訊及定罪下遭扣押11年

至於早前鄧龍威兄長替他申請特區政府向每位港人派發1萬元計劃，至今仍未成功申請。特區政府回應指，秘書處已在接到鄧龍威兄長提交的登記後與其聯絡，索取所需資料以進一步檢視有關個案，並正諮詢相關部門意見，如有決定會回覆鄧龍威的兄長。

現年49歲的鄧龍威，2000年6月在菲律賓被指涉藏毒罪被捕，但他在未審訊及定罪下遭扣押11年，案件至2011年才開審，結果他罪成被判囚終身。該案疑點重重，鄧龍威一直堅稱無辜，在2018年9月提出終極上訴，惟最高法院早前駁回其終極上訴，判詞指上訴的證據未能反映判決有事實上的錯誤，維持原判。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！