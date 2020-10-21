延任議會︱政府修例減上訴庭審酷刑聲請JR法官數目 民主派質疑申請者已大減

立法會今日繼續審議有關減少法官處理免遣返聲請司法覆核許可的《2019年成文法（雜項規定）條例草案》。民主派指出，自去年開始，香港人權紀錄已「破產」，申請免遣返聲請的人數亦大減，而且問題癥結在於入境處的審批能力，修例只是緣木求魚。

今次修例主因是為加快司法機構處理民事案件，尤其免遣返聲請，建議修訂《高等法院條例》中上訴庭處理部份司法覆核許可程序，由一般3名法官改由2名法官便可處理。

民主黨尹兆堅指出，香港的人權紀錄自去年開始經已「破產」，「個朵都臭咗㗎啦」，申請免遣返人數已大減，故質疑修例成效。他續指，要對症下藥應提升入境處的審批能力，他亦批評有建制派經常以「假難民」問題做標籤，強調「冇人想做難民」。

不過民建聯鄭泳舜大舉支持修例，又否認入境處「個名臭」，又疑似暗指日前一名流亡少女於德國難民營遭職員性侵一事，稱有國家處理難民申請時竟發生性侵，令人心寒。

民主派發言期間，立法會主席梁君彥多次開腔要求議員不要只提及免遣返聲請問題，惟鄭泳舜提及相同問題時，梁未有阻止。

莫乃光提中止待續

專業議政莫乃光發言時，則提出中止待續議案，要求中止辯論修例。他指出，今次修例亦反映司法獨立受衝擊，解釋指，司法機構人手問題確實存在，而聘請法官困難，除了與薪酬追不上私人市場，也跟近期司法獨立受衝擊，譬如上月終院海外非常任法官施覺民提早辭職有關。他建議當局剔除修例中，有關減少法官處理免遣返聲請司法覆核許可的部份。

梁君彥突設限預計傍晚表決

莫乃光提出中止待續後，梁君彥竟立即設下時限，指今次修例在法案委員會並無爭議，反對修例的議員亦沒有加入法案委員會，而二讀辯論由上周起至今已花逾9小時，較一般草案花的時間多，且上周至今點算人數27次、花約4小時，議員發言離題、重覆，立法會又有大量事項積壓。故梁聲稱為行使《基本法》賦予的權力，決定適時完成中止待續議案的辯論並表決，預計今日傍晚6時45分安排律政司司長答辯。

民主黨許智峯即指出，中止待續議案的性質與二讀辯論不同，批評梁君彥未聆聽議員發言就設限，「唔覺得你作緊適當平衡，你係濫權」，工黨張超雄亦指出在司法事務委員會討論修例時不是沒有爭議。然而梁君彥未有讓張提出及說明問題，就一概不准他們發言，秘書更關掉張的咪高峰。

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