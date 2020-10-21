元朗區會7.21小組將設報料熱線 讓消息人士提供證據

元朗區議會自年初通過動議，成立跟進元朗7.21恐襲工作小組。小組遭民政署以超出區議會職能範圍為由，拒絕提供場地和秘書服務予區議員。適逢今日是7.21事件1年3個月，33名元朗區議員今午移師到議員辦事處召開小組首次會議，並敲定小組會今年內先梳理7.21事件的背景及相關事件的時間線，明年再設立「報料熱線」讓有關消息人士提供證據，並會發信要求有關人士如港鐵、證人或警方出席工作小組。

自元朗區議會於年初成立「7.21元朗西鐵站白衣暴徒無差別襲擊市民事件工作小組」後，民政署以有關工作小組超出區議會職能範圍、部份案件已進入司法程序為由，拒絕承認工作小組合法，及拒絕會議場地及秘書服務，令一眾區議員需在議員辦事處召開會議及自行編寫會議紀錄等。工作小組主席張秀賢接受《蘋果》電話訪問時提到，工作小組已委任黃宇逸大律師為義務法律顧問 ，主要為工作小組內涉及的議題提供法律意見，避免工作小組牽涉法律問題。

張續指，工作小組今年內的目標是先梳理有關7.21的背景資料，及討論有關執行上的技術性問題，明年會試行以「報料熱線」邀請有關人士為7.21事件作供，包括警方、港鐵及附近店舖，更不排除以視像、匿名方式舉行聽證會，以保護有關消息人士。他指出，若有足夠證據及勝算，不排除會以工作小組的名義為有關案件進行司法覆核。

工作小組下次將在11月13日開會，整合7.21有關的事件資料及討論有關搜證的技術性問題。

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