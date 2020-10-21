李八方online︱工聯會何啟明做咗副局仲「戀棧」議員席位？

前工聯會勞工界立法會議員何啟明上年度任期未完成，就轉跑道升呢做勞工及福利局副局長，而立法會勞工界議員一職本年度就懸空。八方近日收到投訴，話何啟明仲「霸住」立法會議員個位，喺工聯會位於藍田興田邨辦事處嘅招牌，仍然掛住「何啟明」個大名。何啟明回覆時就話，係唔小心遮漏咗，多謝市民提醒，會即時叫舊同事處理返。傍晚所見，佢個大名確實已遮蓋。

民主黨觀塘區議員陳汶堅發現，工聯會黃國健同何啟明位於藍田興田邨C座辦事處嘅大型招牌，到今日朝早都掛住「何啟明」個名（圖）。陳質疑何啟明5月嗰陣已經做埋副局，事隔半年仲唔將自己個名喺招牌刪走，係有咪有心混淆街坊、冒認議員？

何啟明翻查資料之後承認，係舊同事唔小心遮漏咗招牌嘅位置，話多謝市民提醒，會盡快處理返；又話自己雖然唔再係立法會議員，但市民如果有需要都可以去該辦事處求助，因為工聯會仍然提供服務。何啟明補充，仲有部份佢做議員時嘅宣傳品無法拆走，好似小巴廣告咁，要等有人登新廣告先可以將舊廣告蓋住，公眾好大機會仲有機會見到佢個樣咁話！

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